DANA
Un any després de la DANA, Mazón s’aferra a la reconstrucció en un discurs sense menció al seu futur polític
El president de la Generalitat realitza una declaració institucional per l’aniversari de la dana en què admet "coses que haurien hagut de funcionar millor"
Diego Aitor San José
El ple extraordinari del Consell ha aprovat aquest dimecres declarar el 29 d’octubre com a "Dia de record a les víctimes de la DANA", "una jornada d’homenatge", segons ha explicat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una declaració institucional al Palau, pel primer aniversari després de la DANA, en què ha admès que fa just un any, davant les pluges que estaven caient a la província de València, "hi va haver coses que haurien d’haver funcionat millor", tot i que sense especificar quines, i ha fet una crida a "l’esperança" del futur, sense mencionar el seu.
L’escenari ha sigut el dels grans esdeveniments institucionals, com el Nou d’Octubre, amb la pompa del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, i acompanyat de tots els alts càrrecs de la Generalitat, els presidents de les tres diputacions provincials, la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, i l’alcaldessa de València, María José Catalá. Davant de tots ells, Mazón s’ha aferrat a la reconstrucció i ha evitat aclarir qualsevol pista sobre el seu futur.
El president de la Generalitat ha anunciat que el 29 d’octubre serà declarat com a dia de record, una jornada que servirà per homenatjar les víctimes i "expressar la gratitud més profunda i el reconeixement més sincer als que van estar en primera línia, van treballar sense descans i van oferir el seu temps, els seus mitjans, casa seva i el seu cor". Això sí, sobre aquell dia del qual aquest dimecres es compleix un any, Mazón ha admès que hi va haver coses "que haurien d’haver funcionat millor" i sobre les quals s’hauria de "reflexionar", tot i que sense concretar.
A més, el cap del Consell ha unit aquestes coses "que haurien d’haver funcionat millor" el 29 d’octubre amb el "desemparament que van sentir els valencians també els dies posteriors, quan es van veure davant una situació inabastable", per provar d’allunyar el focus sobre la catastròfica jornada. No obstant això, ha evitat incidir en quines fallades hi va haver perquè, ha afegit, "avui no és dia per a la confrontació", sinó que l’objectiu de la cita és recordar les víctimes.
