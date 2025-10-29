Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rei emèrit

Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya

El rei emèrit ha publicat un llibre on exposa la voluntat de tornar a l'Estat i tenir una jubilació "tranquil·la"

Joan Carles I.

Joan Carles I. / Empordà

ACN

Barcelona

El rei emèrit Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya, tal com ha avançat El Mundo i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores. Ara com ara, es desconeix el destí del seu viatge i si es tracta d'un retorn definitiu o d'una estada temporal, com les que ha fet en diverses ocasions els darrers anys. En qualsevol cas, l'arribada del pare de Felip VI coincideix amb la publicació a França d'unes memòries en què explica que li agradaria tenir una jubilació "tranquil·la" i renovar una "relació harmoniosa" amb el seu fill des d'Espanya. A més, defensa també la seva herència política assegurant que "la democràcia no va caure del cel".

El Borbó preveu tornar a Espanya aquest dimecres a la nit, en plena promoció del llibre de memòries que publica a França el 5 de novembre, Reconciliación. L'emèrit aterrarà a Vitòria, on el visitarà el metge que s'encarrega habitualment de la seva salut. Després de l'aturada al País Basc, viatjarà a Portugal, des d'on es preveu que es desplaci fins a Vigo on ha de participar en una de les regates de les quals pren part habitualment.

