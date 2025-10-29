Un any després
La cap d’Emergències admet que li van demanar enviar l’alerta de la DANA a les 18.35 hores
Inmaculada Piles declara davant la jutge que sobre la petició del Govern el Cecopi li va contestar que l’estaven "gestionant"
Laura Ballester
La cap de servei de coordinació d’Emergències, Inmaculada Piles, va declarar ahir davant la jutge i el fiscal de la causa de la DANA que des de la Delegació del Govern la van advertir a les 18.35 hores, en plena reunió del Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrat, el cervell de l’emergència) "cal l’ES-Alert" i des del Cecopi li van respondre: "ho estem gestionant".
Una informació rellevant perquè el moment en què l’ES-Alert va començar a debatre’s el Cecopi ha ballat d’hores. L’exconsellera Salomé Pradas va arribar a assegurar que un tècnic la va informar de l’alerta a les 20 hores. El missatge ES-Alert no es va enviar fins a les 20.11 hores. Piles va explicar que, tot i que no va treballar a la tarda del 29-O, per poder rellevar a la nit el subdirector d’Emergències Jorge Suárez, es va connectar al Cecopi, el cervell de l’emergència, per saber quines decisions s’adoptaven de cara al seu torn a la nit.
Inmaculada Piles va confirmar que es va connectar en remot al Cecopi i que va anar prenent notes del que es debatia i que va poder llegir en la seva declaració. Tot i que a Piles li va passar com als representants de les agències estatals, que es van quedar en blanc durant les tres aturades o desconnexions. Els advocats de les acusacions populars i particulars van preguntar a Piles quan es va considerar l’ES-Alert, el missatge que va arribar a les 20.11 hores de la tarda del 29-O i que la jutge considera "tardà i erroni" perquè la majoria de víctimes ja havien mort quan es va enviar l’alerta.
Segons Piles, hi ha un correu de Juan Ramón Cuevas, cap de la unitat d’anàlisis del risc d’Emergències amb proposta de redacció del missatge a les 18.35 hores del 29 d’octubre, 35 minuts abans que s’enviés el primer avís a la població, a les 20.11 hores, quan la majoria de víctimes de la DANA ja havien mort.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “L’Alt no és una comarca qualsevol, necessita molta més atenció policial i judicial”
- Els 2.000 treballadors d'Amazon al Far d'Empordà
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- El malestar ramader arriba a les oficines comarcals d'agricultura
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Els pagesos, tips de la gestió de la crisi de la dermatosi nodular a l'Empordà