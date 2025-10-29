Un any després de la DANA
El 112 va rebre 8.238 trucades d'auxili mentre Mazón dinava a El Ventorro
El relat de Mazón, “puntualment informat”, xoca amb el que passava a València i amb les dades que manejava el Cecopi durant les més de tres hores i mitja del dinar amb Maribel Vilaplana
Segons la instrucció judicial, 60 dels 229 morts es van produir durant l’àpat, un any després de la DANA
D. A. San José | J. L. García Nieves | M. L. Belartre
El 112 va rebre 8.238 trucades d’auxili mentre Carlos Mazón dinava a El Ventorro el 29-O. El relat del president, que va assegurar en tot moment que estava “puntualment informat”, xoca amb el que succeïa a València i amb les dades que manejava el Cecopi durant les més de tres hores i mitja del dinar amb Maribel Vilaplana. De fet, seixanta dels 229 morts es van produir durant l’àpat, segons la instrucció judicial. Aquesta és la reconstrucció cronològica d’aquell dia.
13.45 HORES. Comença la reunió amb els agents socials, l’últim acte en l’agenda oficial del president Carlos Mazón aquell matí del 29-O. L’exconsellera Salomé Pradas està en contacte amb el nucli dur del president. A les 13.19 hores havia parlat amb el seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca. Les dues amenaces, el Poio i el riu Magre, ja estan localitzades, i la vigilància dels bombers sobre el barranc, en marxa. Mazón és conscient d’això, segons es desprèn d’un vídeo d’aquesta reunió amb sindicats i empresaris.
15.00 HORES. Malgrat l’alerta, Mazón manté la seva agenda i comença el dinar a El Ventorro amb la periodista Maribel Vilaplana. A aquesta hora, Pradas, des de Carlet, sol·licita formalment l’UME i convoca el Cecopi per la situació d’Utiel per a les 17.00 hores.
17.00 HORES. El 112 ja ha rebut gairebé 10.000 trucades. Durant tot el dinar, Emergències rebrà 8.238 trucades d’auxili, entre les 15.00 i les 19.00 hores. Pradas havia intentat sense èxit parlar amb Mazón a les 16.29. Tampoc ho va aconseguir abans, a les 12.52, minuts després que la Delegació del Govern li oferís l’UME. A les 16.11 hores, l’exconsellera ha parlat dos minuts amb Cayetano García, secretari autonòmic de Presidència. La situació a Utiel és desesperada. A l’inici del Cecopi, s’informa que no es pot accedir al poble, que hi ha gent a les teulades, risc d’hipotèrmia i només un helicòpter pot fer rescats. Comença una allau de trucades al 112: seran 2.438 peticions d’auxili, entre les 17.00 i les 18.00. En aquests 60 minuts, moren almenys 15 persones.
17.37 HORES. Pradas, per fi, pot parlar amb Carlos Mazón. Si Pradas realment està informant en temps real de com estan les coses ("jo estava puntualment informat", diria Mazón dies després), el president hauria de conèixer en aquella hora que Utiel ha sigut devorat pel riu Magre; que l’embassament de Forata està en "situació crítica", "gairebé desbordant-se"; que s’està pensant a "evacuar", i que ja s’ha posat sobre la taula l’enviament d’un missatge massiu a la població en aquesta zona. A les 17.46 hores, el cap del Consell truca a Vicent Mompó, president provincial, que fa un minut que ha arribat al Cecopi.
18.16 HORES. És un moment important. La reunió del Cecopi ha sigut interrompuda. La decisió d’enviar un Es Alert ja sembla consolidada. L’aturada serà molt llarga, uns 60 minuts. A aquesta hora, Pradas té la conversa telefònica més llarga amb Mazón.
18.30 HORES. Continua el dinar a El Ventorro i continua l’aturada en el Cecopi. Des de l’Eliana, Pradas busca insistentment la comunicació amb Mazón i l’equip de Presidència. Aquí es produeix un intercanvi de trucades a diverses bandes. "En un moment determinat del dinar, el president va començar a rebre trucades que van interrompre la nostra conversa de manera continuada", explica Vilaplana en la seva carta.
En concret, a les 18.25 hores, figura un intent de comunicació de Pradas amb el cap de gabinet de Mazón. En el mateix moment, Pradas aconsegueix parlar amb Mazón 43 segons. I un minut després, a les 18.26, la llavors consellera telefona durant 60 segons al director general de comunicació, Francisco González. A les 18.30, Salomé Pradas rep una trucada de Carlos Mazón de 33 segons. A aquelles hores, es treballa intensament en la preparació de l’Es Alert a l’Eliana.
18.45 HORES. És el següent punt que es pot fixar en la cronologia. Aleshores, assumint el testimoni de Maribel Vilaplana, va acabar el dinar i la sobretaula amb Mazón (entre les 18.30 i les 18.45 hores), aproximadament tres hores i mitja. És un moment crític perquè en aquest moment s’està desbordant el barranc del Poio a l’Horta Sud. A aquesta hora ja hi ha 56morts. Al centre d’emergències de l’Eliana, diversos tècnics ja fa molts minuts que treballen en l’Es Alert. La Delegació del Govern està insistint a les 18.35 hores en el seu enviament, en el qual ja treballen els tècnics de la Generalitat. Tot es dilatarà. Al centre de València, Mazón acompanya la periodista des d’El Ventorro fins al pàrquing.
19.00 HORES. Al Cecopi es reprèn la sessió per als connectats telemàticament. La delegada del Govern informa que el Poio s’ha desbordat a Paiporta. Mazón, segons el seu relat, ha d’estar de camí a peu fins al Palau, cosa que no coincideix amb les fonts consultades per Levante-EMV, que situen la seva arribada entorn de les 20.00 hores. El cap del Consell parla amb el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca (18.57), que és a Finestrat i s’interessa per la situació. Immediatament, Llorca busca notícies en Salomé Pradas, amb qui només parla uns segons, perquè està a punt de reprendre la reunió del Cecopi, ja per enviar l’Es Alert.
37 minuts de desconnexió
El president Mazón entra en un espai de desconnexió, del qual ni se li coneixen trucades ni Presidència ha acreditat el seu parador. La versió oficial és que està treballant al Palau. Però, segons la seva llista de trucades, no parla amb ningú des de les 18.57 (Pérez Llorca) fins a les 19.34 hores. De fet, Salomé Pradas mira de contactar-hi a les 19.10, poc després que en el Cecopi s’hagi informat del desbordament del Poio.
Què passa a les 19 hores?
34 hores? Li truca el secretari autonòmic d’Infraestructures, Javier Sendra, que era al centre de comandament de FGV, segons va publicar El Diario.es. Des d’aquesta trucada, el telèfon de Mazón treu fum. Entre les 19.41 i les 19.44 hores, parla amb el seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca; amb una altra integrant del gabinet, Pilar Montes; amb la consellera Pradas, i amb la directora general de Coordinació del Gabinet, María Jesús García Frigols, ja amb vista a desplaçar-se a l’Eliana.
20.00 HORES. Arribada al Palau. En un moment pròxim a les 20.00 hores, el president arriba al Palau, on el rep un assessor extern, Josep Lanuza, amb qui es desplaçarà a l’Eliana. A aquesta hora, 142 persones ja han mort, d’aquestes, 82 durant l’última hora.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “L’Alt no és una comarca qualsevol, necessita molta més atenció policial i judicial”
- Els 2.000 treballadors d'Amazon al Far d'Empordà
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- El malestar ramader arriba a les oficines comarcals d'agricultura
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Els pagesos, tips de la gestió de la crisi de la dermatosi nodular a l'Empordà