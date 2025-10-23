Òbit
Mor als 93 anys Antonio Tejero, autor del cop d'estat de 1981
A més de ser el rostre del cop fallit, és conegut per la seva frase "Quieto todo el mundo!"
Teresa Domínguez
El tinent coronel Antonio Tejero, autor del cop d'estat de 1981, ha mort als 93 anys, a casa seva de València, segons ha avançat El Mundo.
Nascut el 30 d'abril de 1932 a Alhaurín el Grande (Màlaga), Tejero era el 1981 tinent general de la Guàrdia Civil, cos al qual va ingressar el 1951 i d'on va ser expulsat després de protagonitzar el cop d'estat del 23-F. Va ser condemnat per rebel·lió militar a 30 anys de presó, encara que finalment va complir només la meitat de la pena i va ser posat en llibertat el 1996.
A més de ser el rostre del cop fallit, és conegut per la seva frase "Quieto todo el mundo!", amb la qual va interrompre la votació que estava tenint lloc en aquell moment al Congrés dels Diputats, la investidura com a president del Govern de Leopoldo Calvo-Sotelo, que anava a succeir el llavors dimitit Adolfo Suárez. Des d'aquell moment, els 350 diputats van passar més de 17 hores segrestats a la Cambra Baixa.
Tejero va irrompre a l'Hemicicle a les 18.23 hores acompanyat de més de 250 guàrdies civils armats ordenant als presents que es tiressin a terra. "¡Al suelo!", va cridar el tinent general pujat a la tribuna del Congrés, des d'on va disparar diverses vegades al sostre. Tots els diputats es van ajupir excepte tres: Adolfo Suárez, el seu vicepresident, Manuel Gutiérrez Mellado, i el líder del Partit Comunista (PCE), Santiago Carrillo.
L'alçament, que comptava amb el suport de sectors militars contraris a l'Estat de les Autonomies, la legalització del PCE o algunes reformes de l'Exèrcit, va ser orquestrat pel mateix Antonio Tejero, el llavors segon cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Alfonso Armada; i el capità general Jaime Milans de Bosch, que va decretar l'estat d'excepció a València i va treure els tancs pels seus carrers.
El cop es va començar a ensorrar després del missatge televisat de matinada del Rei Joan Carles I, que vestit amb l'uniforme de capità general de les Forces Armades va mostrar el suport de la Corona a la Constitució i a la democràcia. Sense suport militar ni polític, Tejero no va tenir més opció que rendir-se. Passades les 12.00 hores del 24 de febrer, els guàrdies civils van abandonar el Congrés i van alliberar els diputats.
Temptativa prèvia
Abans del 23-F, Tejero va participar en l'anomenada 'Operació Galàxia', una temptativa colpista gestada el 1978 per un grup de militars que consistia a assaltar el Govern durant una reunió al Palau de la Moncloa, aprofitant que el Rei es trobava fora d'Espanya de viatge oficial a Mèxic. El complot va ser desarticulat abans de la seva execució, i el tinent general va ser jutjat i condemnat a set mesos de presó, la qual cosa no li va impedir continuar la seva carrera a l'Institut Armat fins al cop d'estat del 23 de febrer de 1981.
Des que va ser posat en llibertat els seus senyals de vida pública han estat escassos, encara que notoris. El 2006 va publicar una carta al director del 'Melilla Hoy' assegurant que l'Estatut català "mataria" Espanya; el 2012 va denunciar el llavors president de Catalunya, Artur Mas, per "conspiració i proposició per a la sedició"; i el 2023 va denunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, per "traïció a Espanya" per negociar la seva investidura amb independentistes catalans i "assassins d'ETA".
Tejero va ser vist per última vegada el 24 d'octubre de 2019, quan va acudir al cementiri d'El Pardo-Mingorrubio (Madrid) per a la reinhumació del dictador Francisco Franco després de ser exhumat de la Vall dels Caiguts. Va ser rebut pels partidaris de Franco entre crits de "Viva Tejero", "Arriba España" o "Gràcies per tot, Antonio".
