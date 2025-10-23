Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
La major part de la seva condemna la va passar al castell de Sant Ferran de Figueres
Minerva Mínguez | Alfons Garcia | Lluís Pérez
El colpista Antonio Tejero està ingressat, en estat greu, en un hospital de la província de València, segons ha pogut confirmar Levante-EMV, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, a través de diverses fonts de reconeguda solvència. Tejero, de 93 anys i resident a València, està ingressat des del passat dilluns a l’hospital, acompanyat per la seva família. La seva filla resideix a la localitat d’Alzira i és dona de l’artista faller Julio Monterrubio. Tejero va ser condemnat per rebel·lió militar a 30 anys de presó, encara que finalment va complir només la meitat de la pena i va ser posat en llibertat el 1996. La major part de la seva condemna la va passar al castell de Sant Ferran de Figueres.
Tot i que al llarg del matí han circulat rumors sobre la seva defunció —tots citaven el diari El Mundo com a font—, aquest diari ha pogut confirmar que el militar no ha mort de moment. Continua ingressat al mateix hospital on la seva dona ja va morir fa uns anys. En els darrers mesos, abans de necessitar l’ingrés, ha estat rebent l’assistència dels equips de la unitat d’hospitalització domiciliària a casa seva.
Mateix bulo fa tres anys
No és la primera vegada que els mitjans de comunicació han donat el colpista per mort. Va ser al novembre de 2022, fa gairebé tres anys, quan va circular un missatge per l’aplicació WhatsApp que donava per mort Tejero i, de fet, informava sobre la vetlla al tanatori de la localitat amb data i hora. El rumor va córrer tant que el tanatori va rebre milers de trucades per intentar confirmar la notícia.
