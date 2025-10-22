Cara a cara
Sánchez nega finançament il·legal al PSOE i Feijóo li retreu que vegi els treballadors com a “caixers”
El president del Govern diu que el líder del PP està a punt de renunciar en favor d’Abascal
Miguel Ángel Rodríguez
Poques diferències en els cara a cara que protagonitzen últimament Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Aquest dimecres, en la sessió de control al Govern, el líder de l’oposició ha tornat a arremetre contra el Govern per tractar els treballadors com a "caixers", apujant-los els impostos, i ha arremès contra el cap de l’Executiu pels presumptes casos de corrupció al si del seu partit. Al davant, Sánchez ha negat amb contundència que el PSOE s’hagi finançat de manera il·legal i ha acusat el líder popular d’haver renunciat a "posar ordre en el seu partit".
"Cada vegada que li pregunto sobre corrupció, vostè em diu que l’economia creix, així que diguin-nos, quines dades econòmiques justifiquen que la seva vicepresidenta del Govern, en un lapsus de sinceritat, ens hagi dit que hi ha Govern de corrupció per a estona?", ha preguntat Feijóo a Sánchez, recordant les paraules de la també ministra de Treball, Yolanda Díaz. I, després de criticar la situació econòmica, ha tornat a preguntar sobre la mateixa qüestió: "Des de que vostè és el secretari general, el PSOE s’ha finançat il·legalment? Sí o no?".
Sánchez, sense voler entrar en la qüestió, ha respost de manera taxativa: "No. No". I després s’ha dedicat a posar en relleu la situació actual davant les pèssimes prediccions dels conservadors. Això sí, igual com va fer la setmana passada, quan va acusar Feijóo de no fer ni dir "res" dins del seu partit, Sánchez ha afirmat que el líder popular "ha renunciat a fer oposició útil, ha renunciat a posar ordre en el seu partit, ha renunciat a exigir responsabilitats al senyor Moreno Bonilla per la crisi de cures".
En aquest punt, ha arribat a dir que Feijóo està "a punt de renunciar a ser el cap de l’oposició i cedir-li els escons al senyor Abascal".
El lapsus
El lapsus de Díaz ha estat més que present en la sessió de control al Govern. Després de les primeres paraules de Feijóo sobre l’equivocació de la vicepresidenta, Sánchez ha aprofitat per contraatacar: "De lapsus en tenim qualsevol. Vostè és un campió en lapsus O és que quan vostè diu que Huelva és al Mediterrani o que Orwell va escriure la seva obra 1984 el 1984 i no el 1949 no és un lapsus sinó incultura". El líder del PP tampoc ha volgut quedar-se enrere: "Jo almenys no m’equivoco de continent. Vostè va anar a Melilla i va dir que inaugurava l’hospital de la ciutat autònoma de Sevilla".
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Set nous brots de dermatosi en granges de l'Alt Empordà
- Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència