Justícia
El jutge Leopoldo Puente manté Ábalos en llibertat
La fiscalia no ha demanat presó provisional, mentre que les acusacions volien presó o una fiança de 650.000 euros
ACN
Madrid
El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha decidit mantenir en llibertat a l'exministre José Luis Ábalos, que aquest dimecres ha fet la seva quarta declaració pel 'cas Koldo'. Malgrat que el gruix de les acusacions demanaven que l'exdirigent del PSOE anés a presó provisional, el magistrat s'ha decantat pel criteri de la fiscalia, que considerava que la situació d'Ábalos no havia canviat. Aquest dimecres, l'exsecretari d'Organització socialista ha optat per no declarar davant del jutge en considerar que no tenia advocat. De fet, Ábalos va renunciar a la representació que exercia el seu lletrat Aníbal Álvarez, qui ha acudit igualment al Suprem.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- No tot pot ser prioritat
- Descobreix el torró de l'Empordà que triomfa als concursos més prestigiosos
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor