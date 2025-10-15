Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Justícia

El jutge Leopoldo Puente manté Ábalos en llibertat

La fiscalia no ha demanat presó provisional, mentre que les acusacions volien presó o una fiança de 650.000 euros

L'exministre José Luis Ábalos entra a l'edifici del Tribunal Suprem.

L'exministre José Luis Ábalos entra a l'edifici del Tribunal Suprem. / ACN

ACN

Madrid

El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha decidit mantenir en llibertat a l'exministre José Luis Ábalos, que aquest dimecres ha fet la seva quarta declaració pel 'cas Koldo'. Malgrat que el gruix de les acusacions demanaven que l'exdirigent del PSOE anés a presó provisional, el magistrat s'ha decantat pel criteri de la fiscalia, que considerava que la situació d'Ábalos no havia canviat. Aquest dimecres, l'exsecretari d'Organització socialista ha optat per no declarar davant del jutge en considerar que no tenia advocat. De fet, Ábalos va renunciar a la representació que exercia el seu lletrat Aníbal Álvarez, qui ha acudit igualment al Suprem.

