Política
Feijóo acusa Sánchez d’"esprémer" els treballadors amb impostos i "protegir" els lladres
El president del Govern arremet contra el líder del PP per no dir "res" a Díaz Ayuso sobre l’avortament
Miguel Ángel Rodríguez
Una setmana després que anunciés que el PP citarà Pedro Sánchez en la comissió Koldo del Senat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a arremetre contra el president del Govern acusant-lo d'"esprémer" els treballadors amb impostos i "protegir" els que roben. Al davant, el cap de l’Executiu ha reivindicat que el seu és "un dels governs més decents de la Unió Europea" i, com ja va fer la setmana passada, s’ha burlat dels aplaudiments que rep Feijóo del grup popular per "tapar el buit de les seves intervencions".
"Vostè esprem els que compleixen i protegeix els que roben", li ha etzibat Feijóo durant la sessió de control al Govern. Una crítica que ha repetit en diverses ocasions durant la seva intervenció, tot i que amb diferents paraules: "Vostè ha convertit Espanya en un país car per al treballador i barat per al pocavergonya"; "Es castiga l’honrat i s’aplaudeix l’indecent"; "A l’Espanya de Sánchez, si treballes, pagues, si robes, cobres, i si l’aplaudeixen, prosperen". Una fórmula que, més tard, ha fet servir també Santiago Abascal.
El líder del PP ha criticat, sobretot, l’anunci del Govern per elevar la quota d’autònoms el 2026. Així, ha avisat que els treballadors estan cansats de veure com prospera la corrupció en l’entorn de Sánchez mentre a ells els "martiritzen a impostos". En la mateixa línia, ha lamentat que la resposta del Govern davant els escàndols en el si del PSOE no hagi sigut "disculpar-se, sinó una altra pujada" d’impostos.
Davant les arremeses de Feijóo, Sánchez ha defensat que el seu és un dels "governs més decents, eficaços i estables" de la Unió Europea i ha posat en valor que Espanya creixerà 2,5 vegades més que la zona euro el 2025 i dues vegades més el 2026. "Aquesta és la realitat, senyoria. La resta és mentida, és mentida… Deixeu de parlar de la caixa B, que si ha existit, ha sigut en el seu partit", li ha respost.
Tot seguit, Sánchez ha lamentat la falta de lideratge de Feijóo en el PP. En aquest sentit, l’ha acusat de no fer ni dir "res" quan la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, li va dir a les dones que avortessin a una altra comunitat o quan el president d’Andalusia, Juanma Moreno, va parlar de la crisi provocada pels retards en el cribratge de càncer de mama. "Vostè, què hi diu? Res, absolutament res. Aquest és el problema. [...] Què aporta vostè a la política espanyola? I la clau la té el seu grup que l’aplaudeix per tapar amb els aplaudiments el buit de les seves intervencions", ha conclòs.
