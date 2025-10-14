El jutge Puente rebutja la renúncia d'Ábalos al seu advocat i li manté la declaració per dimecres
L'exministre haurà de comparèixer a les deu del matí, tal com estava previst inicialment
ACN
El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, encarregat de la instrucció del 'cas Koldo', ha rebutjat aquest dimarts la renúncia per part de l'exministre José Luis Ábalos al seu advocat José Aníbal Álvarez en considerar que es realitza "en frau de llei". En la mateixa resolució, Puente manté el senyalament de la declaració d'Ábalos per aquest dimecres al matí, així com la del seu exassessor Koldo García, prevista per dijous al matí. Aquest dilluns Ábalos va comunicar que renunciava al seu advocat per "diferències irreconciliables" i aquest dimarts ha demanat al Suprem que li assigni un lletrat d'ofici.
La interlocutòria de Puente indica que en les pròximes declaracions previstes la representació d'Ábalos seguirà a càrrec d'Álvarez García llevat que l'exdirigent del PSOE en designi un altre que estigui en condicions d'assumir aquest dia la defensa. De fet, la resolució requereix Ábalos perquè, en el termini de tres dies hàbils, designi un nou advocat i subratlla que, en cas de no fer-ho se li en donarà un d'ofici.
Puente considera "intempestiva" la renúncia i inclou en la seva interlocutòria la jurisprudència que aborda supòsits similars. Així mateix, recorda que la lliure designació d'advocat és un dret que no pot considerar-se "il·limitat”. "Acceptar, com s'ha dit, amb naturalitat, que qualsevol petició de canvi d'advocat, sigui quin sigui el moment en què aquesta es produeixi, forma part del contingut material del dret de defensa, suposaria allunyar-nos del veritable significat constitucional d'aquest dret per permetre que el mateix s'instrumentalitzi amb finalitats espúries", avisa Puente.
Finalment, el magistrat avisa que Ábalos no va exposar cap circumstància justificant la seva decisió de canviar d'advocat i lamenta que la volgués explicar només al·legant un "deteriorament irreversible" de la seva confiança.
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan