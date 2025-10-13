Resposta al PP i Vox
Sánchez activa la maquinària per aprovar «com més aviat millor» la proposta de blindatge constitucional de l’avortament
El Govern trepitja l’accelerador per portar la iniciativa al Consell de Ministres de forma imminent i contempla fer-ho aquest mateix dimarts
Juan Ruiz Sierra
La defensa de l’avortament s’ha convertit en un dels eixos del discurs del Govern davant el PP. Els vaivens dels conservadors sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, sobretot a Madrid, han donat a Pedro Sánchez una oportunitat per intentar minar l’autoritat d’Alberto Núñez Feijóo i atraure l’electorat femení davant el nou cicle electoral que és a tocar. Tot just 10 dies després que l’Executiu anunciés que intentarà reformar la Constitució per blindar aquest dret, una iniciativa sobre la qual els socialistes havien emès fins ara missatges contradictoris, el president ha decidit activar tota la maquinària per portar la iniciativa al Consell de Ministres «al més aviat possible», expliquen fonts de la Moncloa. Potser fins i tot aquest mateix dimarts.
La proposta, que consistirà a ampliar l’article 43 de la Carta Magna, destinat a recollir el dret a la salut, està sent perfilada per part del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i la resta d’experts legals del Govern, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat aquest diari. «Estem treballant en aquest moment per veure quines són les eines legals perquè a Espanya les dones sempre tinguin garantit aquest dret», ha assenyalat aquest dilluns Bolaños des de Luxemburg, on ha participat en el Consell de Justícia i Interior (JAI) de la Unió Europea.
A Sumar, mentrestant, confirmen que des de l’ala socialista els han traslladat la seva intenció de portar aquesta mesura al Consell de Ministres de dimarts, tot i que asseguren que en el dia d’avui no han vist l’esborrany del text ni saben quina serà la fórmula elegida.
Sense opcions parlamentàries
Els socialistes reconeixen que les possibilitats que la modificació de la llei fonamental tiri endavant al Congrés dels Diputats són molt escasses, pràcticament inexistents. Per dur a terme aquest canvi normatiu es necessita el vot a favor de tres cinquenes parts de l’hemicicle, una cosa impossible d’aconseguir sense el concurs del PP, els dirigents del qual han posat en els últims temps en qüestió la defensa de l’avortament.
Primer, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va acceptar aprovar en el consistori una proposta de Vox que reclamava informar les dones que vulguin interrompre voluntàriament el seu embaràs d’una presumpta síndrome postavortament que no està avalada per la ciència. Davant l’enrenou causat, la direcció nacional dels conservadors va ordenar dies més tard fer marxa enrere. Tot i així, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reiterar la setmana passada el seu rebuig absolut a elaborar un registre de metges objectors, en contra del que ordena la llei. «Marxeu a un altra banda a avortar», va dir Ayuso a les dones en la sessió de control a l’Assemblea de Madrid.
Des d’aleshores, tant el Govern com el PSOE no han parat de deixar clar que faran tot el possible per garantir aquest dret, ja sigui avisant la presidenta madrilenya que portaran el seu desacatament al Tribunal Constitucional o activant la reforma de la Carta Magna. El recorregut d’aquesta última iniciativa no és tant jurídic, ja que el PP no està disposat a recolzar-la i per tant no tirarà endavant al Parlament, com polític.
A les portes d’un nou cicle electoral, amb comicis en la primera meitat d’aquest any a Castella i Lleó i Andalusia i rumors fins i tot d’avançament de les generals, la coalició del PSOE i Sumar vol mostrar que el dret a l’avortament correrà greus riscos si el PP i Vox aconsegueixen una majoria suficient, com anticipen les enquestes, per desbancar Sánchez i arribar a la Moncloa. Alhora, la interrupció voluntària de l’embaràs serveix a Sánchez per traslladar la tesi que Núñez Feijóo és incapaç d’imposar la seva autoritat davant Ayuso.
Després de les polèmiques paraules de la mandatària madrilenya, el líder del PP va publicar un comunicat a X en què defensava la necessitat de deixar de «toquetejar les causes superades de les dones». En principi, el missatge anava dirigit només a Sánchez, però també contenia una advertència implícita a Ayuso. De fet, el president del Govern va contestar a l’escrit amb aquesta frase a la mateixa xarxa social: «Isabel, l’Alberto té una carta per a tu».
Els senyals contradictoris
Però el PSOE també ha ofert vaivens sobre la protecció constitucional del dret a l’avortament. El partit va incloure aquesta iniciativa en les resolucions del seu últim congrés, celebrat a Sevilla a finals del 2024. Mesos abans, el març d’aquell any, els socialistes la van descartar quan va ser defensada per Sumar, davant el pas en aquest sentit que acabava de fer França. La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va dir llavors que no es donaven les «condicions» per aprovar aquesta mesura, ja que els canvis en la llei fonamental necessiten «consensos amplíssims».
Aquest consens continua sense existir, i en la formació de Yolanda Díaz s’esforcen aquests dies a reivindicar la seva proposta de fa any i mig, remarcant que els socialistes es van negar a recolzar-la. Però ara el context és un altre. No només per les sortides d’Ayuso i Martínez-Almeida. També perquè el partit que lidera Sánchez arrossega els últims mesos problemes amb el vot femení, després que transcendissin les converses entre l’exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador Koldo García, en les quals tots dos es reparteixen dones en situació de prostitució, i també arran del fiasco en el funcionament de les polseres antimaltractadors.
