Cas Begoña
El jutge Peinado envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez i el delegat del Govern a Madrid per malversació
Conclou la instrucció de la peça per l'ús privat de l'assistent a Moncloa Cristina Álvarez
Cristina Gallardo
El jutge Juan Carlos Peinado ha conclòs la seva instrucció sobre una part del cas Begoña i ha acordat els primers tràmits per enviar ja a judici, davant un tribunal amb jurat, Begoña Gómez, la seva assistent a Moncloa i el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín Aguirre -que va ser secretari general de Presidència del Govern- per una malversació de cabals públics relacionada amb la tasca privada que hauria pogut realitzar a favor dels interessos privats de l'esposa de Pedro Sánchez aquesta empleada, Cristina Álvarez.
En un acte al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 acorda la transformació d'aquesta part de les seves pesquisites per poder accelerar l'arribada de la dona del president del Govern al banc dels acusats al costat de Martín Aguirre i Álvarez. Tots tres han estat convocats el dissabte 27 de setembre, a les 18.00 hores al jutjat per comunicar-los aquesta decisió.
Després d'explicar que també va prendre declaració al ministre de Justícia, Félix Bolaños, contra qui va intentar fins i tot elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem, que va ser rebutjada donada la seva inconsistència criminal, Peinado recorda les diligències realitzades en aquesta peça que va separar de la causa principal, que considera concloses, per la qual cosa ha decidit incoar el procediment de jurat.
No li van respondre
En aquest sentit, assenyala que el passat 10 de setembre ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez van contestar les seves preguntes ni les del fiscal o qualsevol dels lletrats de l'acusació o defensa, únicament al seu propi. Respecte a aquestes últimes, apunta que "no permeten ser tingudes en compte en sentit exculpatori". Afegeix com a indicis els correus electrònics aportats pel que fos vicerector de Relacions Institucionals de la Universitat Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, rebuts la passada setmana al jutjat i que donen compte de les seves comunicacions amb l'assistent de Moncloa en relació amb la càtedra de Transformació Social Competitiva que Gómez codirigia en aquest centre universitari.
Conclou que això ha permès complir "amb el requisit de la versemblança dels fets" que fins ara, no podia determinar-se d'una forma concreta, i que per això pot afirmar que existeixen "indicis racionals, fonamentats i sòlids de la comissió de fets delictius".
