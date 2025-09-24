Violència de gènere
Igualtat diu que les "incidències" amb les polseres no han posat "en risc" les víctimes i carrega contra la fiscalia per generar "alarma"
Redondo es pregunta "on són les sentències" absolutòries que va denunciar el ministeri fiscal en la seva memòria i que han destapat la polèmica
Patricia Martín
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha demanat aquest dimecres al PP que deixi d’"alarmar amb notícies falses, falsedats i mentides", ja que "no és veritat que les incidències temporals" detectades a les polseres que controlen els maltractadors "hagin posat en risc les víctimes". El PP demana la dimissió de Redondo i aquest dimecres ha sigut un dels temes que més ha espremut per carregar contra el Govern, en la sessió de control al Congrés, perquè la fiscalia ha destapat que durant uns mesos el 2024 hi va haver una apagada de dades i els tribunals no van disposar d’informació sobre els moviments dels agressors i, per tant, es van produir una "gran quantitat d’absolucions" en els judicis per trencament de mesures cautelars com les ordres d’allunyament.
Així mateix, el ministeri fiscal, en la seva memòria anual, ha denunciat que els dispositius de control telemàtic dels agressors, que es van implantar el 2009, presenten incidències periòdiques com falta de cobertura o falses alarmes, que provoquen estrès en les usuàries del sistema. Avís a què s’ha afegit el CGPJ, que ha fet públic que ha traslladat en diverses ocasions al Ministeri d’Igualtat les fallades tecnològiques detectades, que han anat a més durant l’any passat, quan es va produir un canvi en l’empresa adjudicatària.
La polèmica ha desencadenat, per tant, una guerra soterrada entre Igualtat, la fiscalia i el Poder Judicial, que aquest dimecres s’ha mostrat obertament quan la ministra s’ha preguntat, en la sessió del Congrés, "on són les sentències" absolutòries que esmenta el ministeri fiscal en la seva memòria sobre els processos de trencament de condemna. "¿On són aquestes sentències?, ¿qui les té?, no es coneixen, no se saben i han generat una alarma absolutament impròpia", ha reblat. Igualtat afirma que ha demanat les dades a la fiscalia i al CGPJ i que no han obtingut resposta perquè, segons el seu parer, probablement van ser molt pocs casos i es van reparar una vegada es van recuperar les dades.
La "rectificació"
Així mateix, Redondo ha interpretat que la fiscalia i la portaveu de l’Observatori sobre violència masclista del CGPJ han "rectificat" ja les seves acusacions, quan el ministeri fiscal va emetre una nota aclaridora en què va indicar "que les víctimes han estat protegides en tot moment perquè els dispositius van funcionar" i la "majoria" de sobreseïments provisionals, basats en la falta de dades en els judicis sobre els moviments dels agressors, es van reobrir una vegada es van recuperar les dades.
Al seu torn, la presidenta de l’Observatori, Esther Erice, ha assegurat que "les dones han de tenir la certesa que estan segures, ja que els jutges, quan detecten un error en una polsera, prenen altres mesures".
