Dona de Pedro Sánchez
El Govern arremet contra la "surrealista" instrucció de Peinado i veu "assetjament" contra Begoña Gómez
Agitant la tesi de la guerra bruta judicial contra Pedro Sánchez, en el PSOE critiquen que "en 48 hores s’ha obert judici oral a dues persones l’únic delicte de les quals és ser família del president del Govern"
Iván Gil
Estupefacció en el Govern per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d’enviar a judici per malversació Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, amb jurat popular, així com el seu assistent i el delegat del Govern a Madrid. Sense esperar ni tan sols a analitzar a fons la interlocutòria, fonts de la Moncloa es referien a "assetjament" i qualificaven aquest pas en el procés judicial de "tremend". Altres fonts de l’Executiu elevaven el cop per assegurar la seva sorpresa pel fet que "li continuïn deixant fer", en una velada referència al Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En la mateixa línia exhorten el "desprestigi per a la justícia d’aquest senyor" i mostren la seva esperança que "l’aturin abans".
L’ombra de sospita sobre prevaricació sempre va recaure sobre Peinado per membres del Govern, fins a convertir-se amb el temps en acusació més o menys directa. "Està a la vista", protestava un ministre socialista del nucli dur de Pedro Sánchez, sense deixar d’apuntar que "el moment processal crida l’atenció" per no estar acabada la instrucció. Així mateix, aquest mateix ministre remarca que "hi ha una interlocutòria del Suprem que diu que no hi ha malversació i una altra de Peinado dient que no l’ha rebut o que la llença". Finalment, argumenta que els correus que s’aporten com a prova en la causa no correspondrien al delicte que es jutja.
La interlocutòria afegeix com a indicis els correus electrònics aportats per qui va ser vicerector de Relacions Institucionals de la Universitat Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, rebuts la setmana passada al jutjat i que donen compte de les seves comunicacions amb l’assistent de la Moncloa en relació amb la càtedra de Transformació Social Competitiva que Gómez codirigia en aquest centre universitari. Conclou que això ha permès complir "el requisit de la versemblança dels fets" que fins ara no es podia determinar d’una manera concreta, i que per això pot afirmar que existeixen "indicis racionals, fundats i sòlids de la comissió de fets delictius".
La primera a reaccionar en públic va ser la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que va ironitzar als passadissos del Congrés sobre el fet que la instrucció practicada per Peinado "s’estudiarà a les facultats de Dret d’aquest país". La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va ser contundent a qualificar la situació de "surrealista". "S’explica per si sol", es va limitar a respondre a la pregunta de si ha de ser un jurat popular qui jutgi Begoña Gómez per un delicte de malversació.
Altres fonts de l’Executiu deixen entreveure que el jutge pretén amb la seva decisió marcar agenda i influir en els temps polítics. Entenen que no és fortuït que aquesta decisió es produeixi coincidint amb una roda de premsa prevista per Pedro Sánchez des de Nova York, com a colofó a la seva participació en la setmana d’alt nivell de l’Assemblea General de l’ONU. "Les casualitats no existeixen", asseguren per reforçar aquesta tesi.
"Es coneixerà com el 'cas Peinado'"
Des de Ferraz han elevat encara més el to per qüestionar tot el procediment des del seu principi. Des que es va iniciar amb la "denúncia d’un grup ultra amb diversos retalls de premsa i una notícia falsa", els socialistes sempre van afirmar que no hi havia cas. Les mateixes fonts del PSOE recalquen que "sempre hem defensat que amb el temps la veritat s’obrirà camí" per capgirar la situació i concloure que "aquesta instrucció quedarà com un cas d’estudi, en negatiu, per als estudiants de Dret".
Agitant la tesi de la guerra bruta judicial contra Pedro Sánchez, en el PSOE abunden que "en 48 hores s’ha obert judici oral a dues persones l’únic delicte de les quals és ser família del president del Govern". Per això, conclouen que "no per esperat, aquest pas deixa de ser sorprenent. Amb el temps, això es coneixerà com el ‘cas Peinado’".
