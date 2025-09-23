Cas Koldo
El jutge que investiga Santos Cerdán obre una peça separada per investigar les adjudicacions d’obra pública
El magistrat divideix les indagacions per investigar d’una banda la compra de mascaretes, les indagacions de la qual estan molt avançades, i de l’altra les presumptes irregularitats en concursos públics
Ángeles Vázquez
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha acordat aquest dilluns dividir en dos la investigació que segueix contra l’exministre de Transports José Luis Ábalos i l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán. En la causa inicial, la instrucció de la qual destaca que està molt avançada, es mantindrà el relatiu a les irregularitats en els contractes d’adquisició de mascaretes –amb el que es va iniciar la causa a l’Audiència Nacional–, mentre que a la peça separada que ara s’obre s’inclou tot el relatiu a les adjudicacions presumptament il·lícites d’obres públiques, que, per contra, està en una fase incipient.
La interlocutòria explica que en aquesta peça separada estan imputats Cerdán, Ábalos, el seu exassessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama, però també els empresaris José Ruz (Levantina), Antonio Fernández Menéndez (OPR), Daniel Fernández Menéndez (OPR), Fernando Agustín Merino (que era el delegat d’Acciona a Navarra) i Joseba Antxon Egurrola (Servinabar).
En aquest grup de conductes aparentment delictives quedaran incloses totes les que es vinculen amb la indeguda adjudicació d’obra pública a canvi de preu, assenyala la interlocutòria, que diferencia les diferents obres sota sospita entre qui hauria participat en la seva adjudicació. En les de més envergadura hi hauria participat Cerdán.
"És necessari diferenciar entre aquelles que es van promoure, en benefici de la mercantil Acciona Construcció, en UTE amb altres de menor envergadura, sota la indiciària direcció i supervisió de Cerdán (i en les quals res hauria tingut a veure, fins on en aquest moment permet conèixer la investigació, Aldama); d’aquelles altres, de menor entitat econòmica, que es promovien paral·lelament sota el control o impuls d’Aldama, Ábalos i García (en les quals res hauria tingut a veure, fins on en aquest moment permet conèixer la investigació, Cerdán)".
Causa inicial
L’instructor desglossa aquesta part de la resta de la causa, en què s’investiguen tots els fets aliens a l'adjudicació d'obra pública, com són els "consistents indicis" que permeten considerar que "José Luis Ábalos, actuant en connivència amb el seu assessor Koldo García, i amb el també investigat Víctor de Almada, hauria afavorit l’adjudicació a l’empresa Soluciones de Gestión, sengles contractes per a l’adquisició de mascaretes en la pandèmia de la covid-19, obtenint els dos primers les corresponents i indegudes prestacions econòmiques i beneficiant-se l'últim de la comissió corresponent".
Allà Koldo García, "amb el coneixement i l’aquiescència del llavors ministre, hauria desplegat la seva influència per aconseguir que Aldama o les empreses els interessos de les quals aquest afavoria, poguessin entrevistar-se amb diferents alts funcionaris o empleats públics o es beneficiessin de concretes actuacions promogudes i impulsades des del mateix ministeri", assenyala la resolució, cita expressament la nota referida al finançament públic d’Air Europa i les gestions a favor de Villafuel.
"Així la publicació de la nota de premsa, avalant el pròxim finançament públic d’Air Europa; les gestions realitzades en favor de Villafuel perquè els seus representants aconseguissin reunir-se amb persones que poguessin facilitar la llicència d’operador d’hidrocarburs que perseguien; o les que van determinar la reunió que Aldama va sostenir amb Carlos Moreno Medina, que era en aquell moment cap de gabinet de la Ministra d’Hisenda i Funció Pública" per "procurar l’ajornament d’un deute tributari d’una de les empreses d’Aldama".
Puente indica també que en aquest primer grup de fets aparentment delictius s’inclourien també "l’arbitrària col·locació en sengles empreses públiques d’almenys Jésica Rodríguez", que va ser parella d’Ábalos, i Claudia Montes, Miss Astúries. La primera d’elles "va percebre els corresponents salaris sense exercir cap ocupació efectiva". En aquesta part, els investigats són només Ábalos, Koldo i Aldama.
El jutge resumeix que "l’objecte d’aquesta causa especial ha arribat a un estat en què [...] és possible identificar fins a dos grans grups de conductes eventualment constitutives de sengles il·lícits penals. I aquests grups es defineixen per la seva relació o desconnexió amb l’àmbit de les indegudes adjudicacions d’obra pública en el marc del Ministeri de Transports durant el període de temps en què José Luis Ábalos va exercir com a titular".
Diferents estats
L’instructor raona que mentre es troba molt avançada la instrucció dels fets aliens a la indeguda adjudicació d’obra pública, per contra, es troba en una fase "encara molt incipient" la investigació dels fets inclosos en la peça separada i "és previsible la ràpida terminació de la fase d’instrucció corresponent als primers i trobant-se sensiblement més llunyana la conclusió dels segons", per la qual cosa és procedent formar la peça separada.
A la peça acabada de néixer s’incorporarà l’informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que va conduir a la imputació de Cerdán, així com la declaració prestada per Aldama al desembre, després que comencés a col·laborar amb la justícia, i els documents que va aportar relatius a la relació d’obres públiques, de la declaració sobre això de Koldo García, així com del resultat de la prova pericial cal·ligràfica practicada.
