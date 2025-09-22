Violència de gènere
Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar “millores tècniques”
La ministra anuncia ara que "en uns mesos" es renovarà la gestió del programa de control telemàtic dels agressors, després de les fallades denunciades per la fiscalia
Errors en les polseres per maltractadors despullen les esquerdes del sistema de protecció de les víctimes
Patricia Martín
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat aquest dilluns que el seu departament licitarà "en uns mesos" un nou contracte destinat a gestionar les polseres per a maltractadors, després que la fiscalia hagi destapat errors en el funcionament i en la migració de les dades entre dues empreses adjudicatàries el 2024, cosa que va provocar absolucions i sobreseïments provisionals en diversos judicis sobre trencaments de condemna.
Redondo ha avançat que la nova licitació incorporarà "millores tècniques" com una plataforma de dades perquè la informació sobre on es troben els agressors estigui "en tot moment a disposició" dels jutjats i les forces de seguretat. La ministra ha fet aquest anunci en un videocomunicat en què assegura que "les polseres funcionen i el dispositiu Cometa sempre ha funcionat i ho continua fent correctament", a fi de dissipar els dubtes que han sorgit després de la denúncia de la fiscalia i que s’han convertit en nou munició per al PP per carregar contra el Govern.
La ministra ha considerat "mesquí" que els populars "utilitzin la por i acovardint les víctimes com ariet contra el Govern". Segons Redondo, l’error que va provocar l’apagada de dades denunciada pel ministeri fiscal –i que va causar incidències en l’accés per part dels jutjats a informació sobre eventuals trencaments, no en el funcionament per si dels dispositius– "es va resoldre fa mesos" i ha argumentat que "la tecnologia falla i no hi ha un sistema absolutament perfecte". Segons la seva versió, el Ministeri d’Igualtat ha treballat "amb discreció per solucionar-ho i en aquests moments el servei funciona correctament".
Notícies falses
La ministra ha negat, a més, que els dispositius de geolocalització fossin comprats a Ali Exprés, com ha difós un sindicat policial, i que les dades les tingui una empresa israeliana, dues de les notícies falses que han sorgit en els últims dies.
La delegada del Govern contra la violència de gènere, Carmen Martínez Perza, donarà explicacions al Congrés, sobre les fallades a les polseres dijous que ve 25 de setembre en la Comissió per seguir el Pacte d’Estat contra la violència de gènere. I la ministra compareixerà la setmana que ve, però encara no està decidit el format, segons fonts del seu departament.
Prèviament, aquest dimecres Redondo haurà de respondre a diverses preguntes del PP en la sessió de control al Govern al Congrés. A més, el principal partit de l’oposició, que demana la dimissió de la ministra, sotmetrà aquest dimarts a votació una moció, conseqüència d’interpel·lació destinada a reprovar-la. I al Senat, els populars han organitzat un debat monogràfic en la Comissió General de Comunitats Autònomes.
