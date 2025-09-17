"Genocidi" a Gaza
El Govern aprovarà dimarts el decret d’embargament a Israel després de resoldre els esculls a duanes
Coincidirà amb l’arrencada del debat d’alt nivell de l’Assemblea General de l’ONU, on es discutirà sobre la solució dels Estats
Economia ha hagut de construir un nou sistema de codis per bloquejar importacions dels territoris ocupats
Iván Gil
El decret per fer efectiu l’embargament d’armes a Israel o la importació de productes provinents dels territoris ocupats s’aprovarà en el Consell de Ministres de dimarts vinent. Després d’acumular més d’una setmana de retard des que el va anunciar Pedro Sánchez en una declaració institucional, justificat per problemes "tècnics" davant la complexitat de l’"esquelet jurídic" necessari i la diversitat de ministeris implicats, fonts de la Moncloa asseguren que estan en disposició de poder aprovar-lo coincidint amb l’arrencada del debat d’alt nivell de l’Assemblea General de l’ONU el 23 de setembre. Sumar diu que ja compta amb la garantia de tirar-lo endavant en aquestes dates i no amaguen que d’aquesta manera s’enviarà un missatge de fort contingut polític a la comunitat internacional. El mateix secretari general de les Nacionals Unides, António Guterres, ha instat els líders mundials a aprofitar el debat per buscar una solució basada en la coexistència de dos Estats.
Els últims esculls en el text tenen a veure amb els codis de duanes, principalment referent a la identificació de productes provinents dels assentaments il·legals, segons fonts de l’Executiu. Una mesura que s’inclourà en el mateix decret que consolidarà jurídicament l’embargament d’armes a Israel per desenvolupar legislativament la prohibició d’aquestes importacions.
Des del ministeri d’Economia s’ha hagut de construir tot un nou sistema de codis per als territoris ocupats i traslladar-los a les duanes. Una generació de codis sense la qual els funcionaris no podrien procedir al bloqueig per tallar les relacions comercials amb aquests assentaments.
Una altra de les dificultats que també ha hagut de resoldre el departament liderat per Carlos Cuerpo és la relativa al marc jurídic per evitar que el lucre cessant no sigui més gran que els dels contractes mateixos. Un blindatge davant les hipotètiques demandes d’indemnitzacions de les empreses israelianes afectades per ruptura de contractes.
Per tota la normativa a què afecten les mesures promogudes pel Govern contra Israel pel "genocidi" a Gaza, els ministeris que ara estan més centrats a polir els serrells del decret són els d’Economia i Hisenda. L’Executiu nega així qualsevol responsabilitat o resistència en el ministeri de Defensa. La titular, Margarita Robles, que va ser la primera ministra socialista a referir-se com a "genocidi" a la matança a Gaza, ha remarcat aquest dimecres als passadissos del Congrés que "no hi hem posat absolutament cap objecció" i que a més fa mesos que analitzen tots els contractes d’armament "per deixar d’enviar material o de comprar a Israel".
"És veritat que quedaven alguns serrells des del punt de vista de la tecnologia, però abans de l’estiu, just a finals de juliol, ja es va reconduir", va afegir per insistir que des d’aquell moment "el Ministeri de Defensa no hi té cap inconvenient ni cap obstacle". Amb la part jurídica resolta des de fa mesos, el departament que liderada Robles ha començat també a treballar en el pla de la substitució.
