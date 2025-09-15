Protestes propalestines
Feijóo acusa Sánchez d'"encoratjar els disturbis" a la Vuelta: "Li és igual la vida dels policies i corredors"
La Vuelta cancel·la l’etapa final per les protestes a Madrid: acaba sense podi i sense celebració
May Mariño
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha continuat aquest dilluns arremetent contra el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'"animar els disturbis" a la Vuelta ciclista a Espanya per càlcul electoral i ha dit que li és "igual la vida dels policies i la integritat dels corredors".
Així ho ha dit en una trobada informativa organitzada per Nova Economia Fòrum, on hi ha acudit per presentar l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que també ha carregat contra Sánchez i contra el delegat del Govern a la Comunitat de Madrid, Francisco Martín, de qui ha dit que hauria d’haver dimitit ja "fa temps". A més, ha afegit que la compareixença d’ahir ha estat "insultant" i ha aportat "dades falses".
El cap del principal partit de l’oposició, segons recull Servimedia, ha assenyalat que Espanya ha protagonitzat un "ridícul internacional televisat en directe" que ha atribuït a Sánchez i al seu interès per tapar els seus "problemes de corrupció".
Feijóo ha explicat que aquest dilluns ha parlat amb els sindicats de la Policia Nacional, que li han traslladat la seva "indignació" i "tristesa" perquè "s’han sentit sols" i "no han tingut el suport dels polítics que els manen".
"És una cosa inadmissible al nostre país. Jo he demanat que, sisplau, el president del Govern tingui algun límit, respecti els ciutadans, respecti les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que respecti la nostra reputació internacional, que no barregi la política amb l’esport", ha afegit.
Feijóo ha incidit que "cal girar full" del Govern de Sánchez "com més aviat millor" i ha assenyalat que les protestes són "legítimes" fins que es converteixen en "un boicot" que "posa en perill la vida" de la gent.
