Baròmetre de setembre
Enquesta CIS: El PSOE es dispara i treu nou punts a un PP que retrocedeix després dels incendis
Vox frena el seu ascens després de les vacances, Sumar i Podem es mantenen i ERC obre bretxa amb Junts
Jose Rico
D’empat tècnic a una distància de nou punts amb les vacances pel mig. Així ha canviat el tauler electoral en només dos mesos segons el primer baròmetre del curs polític del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). En la primera enquesta elaborada després de les vacances i després de l’onada d’incendis forestals que van afectar mig Espanya a l’agost, el CIS dispara al PSOE i enfonsa el PP en el pitjor registre de la legislatura, fins al punt que Pedro Sánchez avantatja ara Alberto Núñez Feijóo en nou punts. I per primera vegada en diversos mesos, Vox frena el seu ascens i retrocedeix, mentre que Sumar es manté.
En concret, el CIS pronostica que els socialistes guanyarien amb comoditat les eleccions si se celebressin ara, amb el 32,7% dels vots, 5,7 punts més que en el baròmetre del juliol. Els populars, en canvi, perdrien 2,8 punts respecte al sondeig anterior i es quedarien amb el 23,7% dels sufragis. Amb això, la distància a favor del PSOE ha passat de mig punt a nou punts en dos mesos, coincidint amb la confrontació que els dos partits van mantenir a l’agost per la gestió dels incendis que van arrasar gairebé 400.000 hectàrees a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Madrid, entre altres zones d’Espanya.
Una dada cridanera és la frenada en l’escalada de Vox, que al juliol vorejava ja el 19% dels vots i ara es quedaria en el 17,3%. Resulta significatiu perquè les dues marques principals de la dreta perden manxa alhora, mentre que les dues principals forces d’esquerra creixen. Això no obstant, ho fan en proporcions molt diferents, ja que si bé el PSOE es dispara, Sumar només aconsegueix esgarrapar una dècima més i es col·loca en el 7,9%. Aquesta dècima és la que perd Podem, que es queda en el 4,3%.
Una altra dada rellevant és que ERC continua ampliant la seva distància sobre Junts en el seu particular duel català, tot i que cap de les dues formacions aconsegueix pujar en percentatge de vot. Els republicans repeteixen el 2,1% del mes de juliol i els puigdemontistes es deixen dues dècimes més i se situen en el 0,8%.
El treball de camp del baròmetre, que es va elaborar a partir de 4.122 entrevistes de l’1 al 6 de setembre, va coincidir amb la repercussió de l’entrevista del president Pedro Sánchez a TVE, en la qual va acusar alguns jutges de fer política, i amb l’escalada bèl·lica d’Israel a Gaza, un tema pel qual el CIS sol preguntar cada mes, juntament amb la guerra a Ucraïna. No obstant això, el baròmetre no recull els efectes de les últimes mesures del Govern contra Israel, ni el fracàs al Congrés de la reducció de la jornada laboral.
