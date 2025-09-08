"Genocidi a Gaza"
Sánchez anuncia un decret per fer efectiu l’embargament d’armes a Israel i sancionar el Govern de Netanyahu
El cap de l’Executiu ha comunicat un paquet de nou mesures entre les quals es troba la prohibició d’importació de productes de les colònies
El Congrés haurà de convalidar un decret per fer "permanent" la prohibició de la compravenda d’armament
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un paquet de mesures per "pressionar" Israel pel "genocidi a Gaza", entre les quals hi ha l’embargament "permanent" d’armes a Israel i sancions al Govern de Benjamín Netanyahu, amb la prohibició d’accés a territori espanyol per a persones relacionades amb la "violació de drets humans". Així mateix, es tancarà l’espai aeri per al transport de material de defensa i es prohibirà la importació de productes provinents de les colònies. La primera d’aquestes mesures s’aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres a través d’un decret que haurà de convalidar el Congrés, segons ha avançat Sánchez en una declaració institucional aquest matí des del Palau de la Moncloa. La resta de mesures són d’execució immediata i depenen directament de l’Executiu.
Fonts de la Moncloa expliquen que les mesures anunciades "per afegir pressió" a Israel pretenen aturar el "genocidi a Gaza", "frenar l’expansió d’assentaments il·legals" i "ajudar la població palestina". Altres accions que durà a terme el Govern tenen a veure amb la prohibició de trànsit pels ports espanyols a tots els vaixells que transportin combustibles destinats a les forces armades israelianes, així com amb la limitació dels serveis consulars prestats als ciutadans espanyols residents als assentaments il·legals israelians a la mínima assistència legalment obligatòria.
El Govern reforçarà també el suport a l’Autoritat Palestina, tant pel que fa a l’increment d’efectius en la Missió d’Assistència Fronterera que la Unió Europea té a Rafah, com en l’establiment de nous projectes de col·laboració en els àmbits de l’agricultura, la seguretat alimentària i l’assistència mèdica. D’altra banda, s’ampliarà la contribució a la UNRWA amb 10 milions d’euros addicionals destinats a l’auxili de la població de Gaza, i s’augmentarà la partida d’ajuda humanitària "per arribar als 150 milions d’euros el 2026".
La declaració del cap de l’Executiu té lloc després que els dos socis de la coalició, el PSOE i Sumar, hagin estat negociant mesures contra Israel amb la intenció d’aprovar-les en el Consell de Ministres d’aquest dimarts, 9 de setembre. La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va explicar dissabte que estaven treballant amb el PSOE per "avançar" en aquest paquet de mesures contra Israel.
"Per què ho fem amb Rússia i no amb Israel? Hi ha una doble vara de mesurar en la legalitat internacional? No, no n’hi ha. Hem de trencar tota mena de relacions comercials amb Israel i hem d’agilitar amb caràcter immediat la proposició de llei de Sumar sobre l’embargament d’armes", va instar Díaz.
A la Moncloa acostumen a destacar que Espanya ha estat a l’avantguarda en l’abordatge d’aquest assumpte, des que el maig del 2024 va optar gairebé en solitari pel reconeixement de l’Estat de Palestina. Des d’aleshores, Pedro Sánchez ha enarborat la bandera de Palestina. El Govern ha estat pioner a acusar Israel de cometre un genocidi i va prendre la iniciativa, juntament amb Irlanda, perquè es revisés l’Acord d’Associació UE-Israel. L’article 2 determina que les relacions dels Vint-i-set amb Israel es basen en el respecte dels drets humans, el dret internacional i el dret internacional humanitari.
Les divisions entre països europeus no ho han fet possible i Pedro Sánchez titllava la setmana passada la resposta europea davant Gaza de "fracàs", en una entrevista al diari britànic The Guardian. Alhora acusava la UE de tenir una doble vara de mesurar en política exterior, fent referència a les accions preses contra Rússia per la invasió d’Ucraïna. El cap de l’Executiu ha pressionat diplomàticament des de diferents fronts i ha convertit Gaza en una de les seves principals prioritats en política exterior.
Aquest salt qualitatiu coincideix amb l’inici dels sondejos als grups parlamentaris per aprovar els Pressupostos. Entre els socis més reticents hi ha Podem, que per donar el seu suport havia exigit, entre altres qüestions, la ruptura de relacions amb Israel.
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Sí a l’estació de Figueres
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- “Contribuiré en la futura candidatura del PSC a Figueres per ser un nexe de continuïtat i experiència”
- Els ecologistes impulsen una campanya de micromecenatge per salvar la Farella de Llançà
- S'acaba l'estiu: sis cales de l' per visitar aquest setembre
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Els caçadors gironins preveuen una temporada amb més senglars per les pluges abundants