Primera entrevista del curs a la televisió
Feijóo insisteix que "bona part del patrimoni de Sánchez ve de l’abominable negoci de la prostitució"
El líder de l’oposició assegura que no pot "mirar cap a un altre costat" davant una "indecència"
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo ha insistit aquest dilluns durant una entrevista a Telecinco, la primera que concedeix a la televisió en el nou curs polític, en les seves acusacions contra Pedro Sánchez per haver-se lucrat presumptament del negoci de prostitució que suposadament hauria regentat el seu sogre, mort el 2024.
El líder de l’oposició, a preguntes del particular, i després que El Español publiqués que la mateixa Begoña Gómez hauria participat en la gestió de les saunes que tenia a Madrid el seu pare, va assegurar: "Quan el president del Govern diu que abolirà la prostitució, la meva obligació és recordar que vostè ha tingut una relació i que s’ha lucrat de la prostitució durant diversos anys. I que de fet, bona part del patrimoni familiar que vostè té ve d’ingressos produïts per l’abominable negoci de la prostitució", va assegurar el president del Partit Popular (PP).
Igualment, i al·ludint a aquesta informació, el líder dels populars va mostrar la seva sorpresa per haver vist, va explicar, "una persona que anava a cobrar factures a aquests prostíbuls… per tant: Jo he exagerat? No, jo he dit la veritat", va sentenciar. "El que jo no sabia és que la dona del president del Govern havia treballat en aquests llocs, el que jo no sabia és que els pagaments es feien en sobres, el que jo no sabia, i ho diu la persona que ha anat per allà, és que hi havia proxenetisme, fins i tot que hi havia gravacions… aquest lloc tan sòrdid, aquesta baixesa moral en què ha viscut el president del Govern, és incompatible amb ser president del Govern del país", va exclamar Feijóo, que va afirmar: "Si jo em callo, si miro cap a un altre costat i intento ocultar la realitat… Quin tipus de polític soc jo? Jo no vull aquesta política, jo vull una política decent, i a mi això em sembla una indecència", va concloure.
