Jornades polèmiques
Un exmagistrat del Suprem es burla de les persones trans en un acte de Vox al Congrés: "Em dic Francisca Javiera i soc dona"
El partit d’extrema dreta carrega contra la Violència de Gènere pel "calvari" que implica per "tantíssims homes"
Miguel Ángel Rodríguez
Vox ha convertit aquest dijous el Congrés dels Diputats en un altaveu contra el feminisme, denunciant que les lleis espanyoles estan pensades per perjudicar els homes davant les dones i la gran quantitat de denúncies falses que es produeixen cada any. Tot això sense dades i, sobretot, obviant els informes del Consell General del Poder Judicial, que va assenyalar que el 2023 aquesta situació es va produir en el 0,0010% de les més de 199.000 causes que van passar pels tribunals. No obstant això, a les habituals afirmacions del partit d’extrema dreta s’han afegit burles a diferents col·lectius.
"Això és un pegat de fang cuit", ha dit l’exmagistrat del Tribunal Superior i del Tribunal Europeu de Drets Humans, Francisco Javier Borrego, amb un full de paper arrugat a la mà. "No em diguin que m’ho discutiran perquè si vostès m’ho discuteixen avui em sento dona, em dic Francisca Javiera i soc dona. No m’ho discuteixin, que els porto per delicte d’odi a un tribunal", ha continuat, burlant-se de les persones trans. I, davant el somriure dels assistents, ha sentenciat: "Han respectat la meva identitat de gènere que transitòriament en dos segons he manifestat".
I no només això. Borrego ha recorregut a les paraules de Santiago Abascal, líder de Vox, per carregar contra el "vaixell negrer" d’Open Arms; ha ironitzat que el redactat de la llei que va permetre el matrimoni homosexual situï en primer lloc els matrimonis entre persones del mateix sexe i no entre diferents sexes; i s’ha posat dret per burlar-se de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per haver rebut la Gran Creu de l’Orde de Sant Raimundo de Peñafort. "Moltes gràcies, Javier. La veritat és que hi ha vegades que cal riure una mica amb aquests temes tan seriosos i tan complicats. Sempre ve bé una miqueta d’humor", li ha dit la diputada de Vox Rocío Aguirre en finalitzar la seva intervenció.
Discurs "sense filtre"
L’acte, sota el títol d'"Ideologia de gènere i denúncies falses Espanya/Argentina" i que va ser acceptat al Congrés amb els vots del PP i PSOE a la Mesa del Congrés, ha arrencat amb una intervenció de la dirigent de Vox Rocío de Meer, "sense el filtre morat del feminisme hegemònic". La diputada d’extrema dreta ha denunciat el "calvari de tantíssims homes" que s’enfronten a les denúncies falses de les seves parelles emparades per la llei integral contra la violència de gènere.
"Per què només hem de plorar per les dones assassinades que a ells els interessen? Per què no importen els nens i els homes assassinats al si de la llar? Per què no importen aquestes persones?", ha qüestionat abans de convidar tots els participants a guardar un minut de silenci per "totes les víctimes" i "no només per les víctimes dels sectaris". A més, com és habitual, De Meer ha criminalitzat els migrants per cometre el 36% dels feminicidis i ha apuntat al Govern: "Potser el masclisme l’estan portant ells de fora".
Més tard, la diputada Rocío Aguirre ha arremès contra la llei integral contra la violència de gènere: "Aquesta llei no funciona: malbaraten els diners, no protegeix els nens i vulnera els drets de la meitat de la població, que són els homes".
