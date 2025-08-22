Espanya en flames
La baixada de temperatures i la humitat alleuja la lluita contra el foc, que salta a Pontevedra i continua virulent a Lleó
Sánchez anuncia que la comissió interministerial de canvi climàtic començarà la setmana que ve a posar els fonaments del pacte d’Estat malgrat la negativa del PP
Olga Pereda
Després de gairebé dues setmanes de desastre mediambiental a mitja Espanya, la baixada de les temperatures i l’augment de la humitat —dos factors clau per lluitar contra el foc, juntament amb l’absència de vent— aporten una mica d’optimisme per poder controlar les flames És el que passa, per exemple, a Jarilla (Càceres), on el foc ha quedat estabilitzat després d’arrasar en onze dies unes 17.300 hectàrees, l’incendi més gran de la història recent a Extremadura.
En altres focus, les flames continuen sent tan virulentes que, en qüestió de minuts, amenacen cases i poblacions senceres. Durant la seva vista a Astúries aquest matí, Pedro Sánchez ha anunciat la celebració, dimarts vinent, d’una comissió interministerial de canvi climàtic per posar en marxa el que va anunciar fa ja dies, un pacte d’Estat contra l’emergència climàtica. La proposta, però, neix ferida ja que el PP, el suport del qual és fonamental, ja ha deixat clar que no vol tenir res a veure.
Reproduccions
Malgrat les bones perspectives en altres localitats, el foc a la comarca del Bierzo (Lleó), on diverses localitats estan en alerta, continua descontrolat. La Junta de Castella i Lleó ha reconegut que el perímetre continua presentant «constants reproduccions», especialment a la zona de la vall de Fornela, on la situació és «extrema», en paraules de l’alcaldessa de Peranzanes, Henar García.
Agost del 2025 està sent un mes negre. Des de fa dues setmanes s’han cremat 403.171 hectàrees a Espanya, segons dades del Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals. Deu carreteres continuen tallades al trànsit, totes de la xarxa secundària excepte l’N-621 a la província de Lleó, entre Boca de Huérgano i Barniedo de la Reina.
Més de 40 graus a Astúries
A Astúries –on les temperatures a l’agost han superat els 40 graus– s’han rebaixat de quatre a tres els incendis forestals amb alt nivell de risc, entre els quals, Degaña, on Sánchez ha comparegut aquest matí davant de la premsa deixant clar que l’onada de focs i les altíssimes temperatures han de convidar a una reflexió sobre la urgència d’abordar l’emergència climàtica amb una aposta que «transcendeixi les legislatures». El president del Govern ha afegit que la comissió interministerial de canvi climàtic se celebrarà just abans del Consell de Ministres del dimarts 26 d’agost, on també es farà oficial la declaració de zones catastròfiques. Després d’insistir que la Conferència de Presidents i Presidentes que se celebrarà a Astúries abans que acabi l’any també es treballarà en el futur pacte d’Estat pel canvi climàtic, Sánchez ha demanat als alcaldes i alcaldesses que aportin tota la informació que puguin per realitzar una valoració econòmica dels danys que ha ocasionat aquest desastre mediambiental. Només en agricultura, les pèrdues podrien superar els 600milions, segons l’estimació de l’organització agrària COAG.
Desallotjats i detinguts
Des del passat dia 12, més de 33.000 persones han hagut de ser desall otjades de casa seva donada la proximitat de les flames, que han destrossat massa forestal, vivendes i pastura. En les últimes hores s’han tingut tres persones per la seva presumpta implicació en els focs. Des del juny, els arrestats per aquesta raó ascendeixen a 40. Mentrestant, la Fiscalia especialitzada en medi ambient i urbanisme indaga la connexió d’aquesta crisi amb «l’absència o, si escau, l’aplicació improcedent dels plans de prevenció» d’incendis forestals per part de les administracions competents.
«Estem acostumats als incendis, però d’aquest calibre no els havíem vist mai. Ens hem vist envoltats, impotents i amb por»
La lluita continua sent titànica. Als 18 focs que continuen en nivell 2 (alt nivell de perill) a Castella i Lleó, Galícia, Astúries i Extremadura cal sumar els dos que es van declarar dijous a la tarda a Oia (on es va haver de desallotjar el càmping) i Vilaboa (Pontevedra). Galícia suma ja 87.840 hectàrees abrasades sent Ourense la província més perjudicada. «La baixada de les temperatures i la humitat està fent que no hi hagi més focus. Ha sigut molt dur. Estem acostumats als incendis, però d’aquest calibre no els havíem vist mai. Ens hem vist envoltats, impotents i amb por. Els que han combatut les flames són tots voluntaris, amb prou feines hem tingut mig de la Xunta», ha criticat l’alcalde d’A Mezquita, Rafael Pérez, la residència de gent de la qual va ser evacuada el 12 d’agost. Els ramaders i els productors de castanyes han sigut els més afectats per les flames.
A Castella i Lleó segueixen actius els vuit incendis greus, tot i que tenen un millor pronòstic. Entre ells, el del Parc Natural del Llac de Sanabria, tot i que el seu front suma ja més de 100 quilòmetres de perímetre i continua amb molts punts calents a l’interior. Les autoritats estudien reallotjar els veïns de diversos municipis, com ha passat en pobles de Zamora i Lleó, on un focus va provocar l’evacuació dels habitants d’Igüeña (Lleó).
Aquest matí s’ha confirmat la mort d’un home en l’incendi de Cipérez (Salamanca), la quarta víctima a Castella i Lleó i la cinquena en el conjunt del país en les últimes setmanes. Des de començament d’any, set persones han mort en incendis forestals. Mentrestant, tres dels sis hospitalitzats per cremades de les províncies de Zamora i Lleó segueixen en estat crític, el mateix que un brigadista de Corunya de 18 anys.
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Un accident obliga a tallar l'N-II a l'altura de Pont de Molins
- Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- S’accentua l’agonia dels contenidors soterrats als carrers i places de Figueres