Incendis provocats
L’estratègia en l’incendi de Fasgar (Lleó) es «trenca» perquè algú torna a calar el foc després del pas dels bombers
Mañueco demana portar a la justícia «de manera immediata» els responsables de nous focus en l’incendi de Fasgar (Lleó)
Europa Press
La Junta de Castella i Lleó ha informat que l’incendi que està actiu a l’entorn de la localitat lleonesa de Fasgar «de nou ha pres» després del pas dels equips que treballen en l’extinció i «trenca l’estratègia».
Així ho ha assenyalat l’Executiu en un missatge en el seu perfil @Naturalezacyl en la xarxa X, en què ha afirmat que aquesta circumstància ha obligat a «replantejar les posicions» i ha provocat «un clar inconvenient», just al pas pel centre del poble.
Fonts de la Junta han informat a Europa Press que és la segona vegada que es dona aquesta circumstància en aquest incendi, ja que va poder passar el mateix la nit del 19 d’agost, cosa que es va observar amb la planificació de l’estratègia al matí.
El segon cop va tenir lloc aquest dimecres a la tarda, quan es va observar un altre focus per darrere dels integrants de l’operació i es va descartar que pogués provenir de cendres o d’un foc tècnic. A més, es va poder identificar el lloc on s’havia iniciat.
Mañueco demana portar a la justícia «de manera immediata» els responsables
El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat que l’Executiu autonòmic ha posat en coneixement de la Delegació del Govern els fets registrats en l’incendi que continua actiu a l’entorn de la localitat lleonesa de Fasgar.
«Hem posat aquest fet en coneixement de la Delegació del Govern. Cal portar davant la Justícia, de manera immediata, els que estan causant tant dolor», ha manifestat el president autonòmic en un missatge publicat en la xarxa social X.
