Focs forestals
Astúries entrarà amb maquinària pesada a Lleó per prevenir nous incendis: «Farem una línia de defensa»
«Actuarem assumint responsabilitat més enllà del nostre territori, pensant també en els interessos del sud-occidental», assegura el conseller de Mobilitat, Alejandro Calvo
Xuan Fernández
Astúries, amb una situació més controlada dels incendis, prepara una defensa de cara als pròxims dies per evitar que els focus es reactivin. A més de l’alliberament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) cap a Lleó, el Principat organitza diverses actuacions clau per posar fi als incendis.
«Treballarem amb maquinària pesant, obrint una defensa a tot el cim de la vall de Cerredo, que ens donaria prevenció i seguretat, fins i tot de cara a la zona d’Ibias»,va assegurar Alejandro Calvo, conseller de Mobilitat.
«Estem veient com entrar a la zona de Peranzanes (Lleó) i fins i tot, fruit del conveni que tenim amb Castella i Lleó, utilitzar maquinària pesant i fer una línia de defensa a Peranzanes o a la vall següent», va indicar.
«Actuarem assumint responsabilitat més enllà del nostre territori, pensant també en els interessos del sud-occidental»,va emfatitzar el conseller.
L’estratègia regional també passa per extremar la precaució de cara al cap de setmana, quan es preveu un augment de les temperatures. «La sensació és ja de control, intentant evitar qualsevol mal. L’objectiu, sobretot, és tancar perímetres, donar focs per estabilitzats i intentar posar-ho tot a zero de cara al cap de setmana, quan les condicions seran les normals d’agost, però no tan favorables com ara», va incidir Calvo.
La situació, tret d’un nou contratemps, és la més positiva des que es va declarar el primer foc, i els càlculs dels comandaments d’emergències apunten a tenir-lo extingit els pròxims dies.
En qualsevol cas, el Principat continua alerta. Avui, a primera hora, Adrián Barbón tornarà a participar en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), que fa el seguiment de l’evolució dels incendis forestals a la regió.
