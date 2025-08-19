Incendis
ADF, Agents Rurals i GEPIF es desplacen a Castella i Lleó per ajudar en l'extinció d'incendis forestals
Un comboi amb 56 efectius i 21 vehicles estarà fins dissabte a disposició de les autoritats de la zona
Roger Segura
Un comboi amb 56 efectius i 21 vehicles de diverses Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de Catalunya, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i els Agents Rurals es desplacen aquest dimarts a Castella i Lleó per col·laborar en l'extinció dels incendis forestals que hi ha actius a la zona i per donar suport a la població civil.
El grup està coordinat pels Agents Rurals i preveu estar a disposició de les autoritats d'aquesta comunitat autònoma almenys fins dissabte. L'ajut s'ofereix atenent la petició del Centre de Seguiment i Coordinació d'Emergències en l'àmbit estatal (CENEM), després que Catalunya hagi sortit de la màxima alerta de risc d'incendis i s'hagin aixecat les restriccions als espais naturals.
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Figueres no pot perdre l'estació del centre
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- La 'mà dura' de Masquef (i d'Orriols)
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost