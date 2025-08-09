Successos

Els bombers aturen un incendi dins de la mesquita de Còrdova

L’incendi, iniciat en una màquina escombradora a l’interior de l’edifici històric, va mobilitzar apuest divendres a la nit un ampli dispositiu d’emergència i va mantenir en suspens la ciutat fins que va ser sufocat

Dos agents de policia protegeixen l’accés a la mesquita mentre els bombers treballen per sufocar l’incendi, divendres a Còrdova. / A.J. GONZÁLEZ

M.R. Díaz | N. Santos | C. Ramírez

Còrdova

Un incendi a la mesquita-catedral va posar Còrdova aquest divendres en alerta. A les 21.15 hores el servei d’emergències 112 va rebre les primeres trucades en què s’avisava de fum en l’entorn del monument. L’incendi va afectar una capella, però el bisbe emèrit de Còrdova, Demetrio Fernández, va informar poc abans de les 23.00 hores que l’incendi estava controlat: "No està extingit, però no queda flama viva". Fernández va explicar que l’origen hauria sigut en una màquina escombradora dins del temple, situada entre dues capelles. També l’alcalde de Còrdova, José María Bellido, va confirmar passades les 23.00 hores que l’incendi estava controlat i que es va circumscriure a una capella concreta, a la nau d’Almansor. Tant el bisbe com l’alcalde van assenyalar que immediatament es va posar en marxa el pla d’autoprotecció del monument. "És terrible, hi ha hagut perjudicis i caldrà avaluar-ne els desperfectes quan s’extingeixi el foc amb més detall, a la llum del dia i un cop es pugui accedir a tota la zona –va assenyalar l’alcalde de Còrdova–, però no serà una catàstrofe, afortunadament".

La capella on es trobava l’escombradora està al costat de la de l’Esperit Sant, una zona on també hi ha cadires, que són de fusta, de manera que el foc va escalar ràpidament, segons van informar fonts del Cabildo a Diario Córdoba, del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ. De seguida es van personar a la mesquita-catedral tres dotacions dels bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS). De matinada, els bombers continuaven treballant en la zona i la Policia Nacional i la local mantenien controls en una part del perímetre de la mesquita. Totes les portes del pati dels Tarongers i del monument en general es mantenien tancades al públic.

Flames visibles

Les flames es van veure sortir clarament per un dels laterals del temple, entre la Porta de Santa Catalina i el Sagrario, a l’ala de l’edifici que dona al carrer Cardenal González Francés, davant l’hotel Eurostars Conquistador. Aquest divendres a la nit no hi havia constància que hagués resultat ferida cap persona, tot i que un dels bombers va quedar afectat per un cop de calor.

L’alcalde de la ciutat, José María Bellido, va accedir a l’interior del temple per comprovar amb personal de seguretat quina era la situació. A la porta dels Deanes, al carrer Torrijos, on es troben el Palau de Congressos i el Bisbat, el bisbe emèrit, Demetrio Fernández, va seguir amb preocupació l’evolució dels esdeveniments fins que personal de la mesquita-catedral li va permetre accedir a l’interior.

