Registres de temperatura
L’onada de calor s’allargarà almenys 10 dies i es perfila com la cinquena més llarga des que hi ha registres a Espanya
En els últims cinquanta anys només s’han viscut cinc onades de calor de més de 10 dies a Espanya, per la qual cosa si es confirma els pronòstics l’actual episodi podria entrar entre els més llargs observats des del 1975
Valentina Raffio
Als anys seixanta, abans que la crisi climàtica ho portés tot a l’extrem, a Espanya solien registrar-se onades de calor cada dos o tres anys i, en la majoria d’ocasions, aquests episodis duraven entre tres i cinc dies com a màxim. Però ara, segons constaten els registres, no només s’ha tornat habitual registrar diverses onades de calor durant l’estiu, sinó que, a més, també s’ha normalitzat el fet que aquests episodis siguin més intensos i duradorsque abans. Des del 1975 fins ara, només s’han registrat cinc onades de calor que s’hagin allargat 10 dies o més. Si es confirma, doncs, l’actual episodi que travessa Espanya, i que s’allargarà fins a mínim fins dimarts que ve o dimecres, podria entrar en les cinc onades de calor més llargues mai registrades en el territori peninsular espanyol.
En els últims 50 anys, a Espanya s’han registrat prop de 65 d’onades de calor en el conjunt de la Península, les Balears, Ceuta i Melilla. De totes aquestes, només hi ha hagut cinc episodis amb una durada de deu dies o més en zona peninsular. L’onada de calor més llarga registrada a Espanya va tenir lloc del 27 de juny al 22 de juliol del 2015 i va sumar un total de 26 dies consecutius. La segona més llarga va passar del 9 al 26 de juliol del 2022, on es van registrar 18 dies consecutius de calor extrema i que, poc després, va ser seguida per una altra onada que es va estendre del 30 de juliol al 14 d’agost, sumant un total de 16 dies. L’any 2003 també es va registrar un episodi amb la mateixa durada, que entre el del 30 de juliol al 14 d’agost va sumar una quinzena de jornades d’altes temperatures. I en cinquè lloc se situa l’episodi registrat l’estiu passat entre el 23 de juliol i l’1 d’agost de l’any passat, que va sumar un total de 10 dies.
Si es confirmen els pronòstics, l’actual onada de calor que travessa gran part del territori espanyol podria situar-se com la cinquena més llarga mai registrada a Espanya, empatant així amb l’episodi registrat el 2024. Segons els càlculs de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), aquest episodi va començar el diumenge 3 d’agost i s’allargarà fins com a mínim el dimarts 10, sumant així un total de 10 dies de durada. Aquest episodi també destaca com el segon registrat aquest estiu després de l’onada que va tenir lloc entre el 28 de juny i els primers dies de juliol. I, és clar, posats a fer balanç, aquest episodi despunta com el més intens i durador des d’inicis d’any. Tot i que tal com es planteja l’estació, podria no ser l’últim.
La calor segueix i s’intensifica
Durant aquest episodi s’estan registrant valors entre cinc i 10 graus per sobre del que és normal per a l’època. Això, a la pràctica, està deixant temperatures per sobre dels 35 graus en pràcticament la meitat del territori espanyol, així com màximes per sobre dels 42 graus durant diversos dies seguits en diferents localitats. A Badajoz, per exemple, es va arribar fins als 43,5 graus durant diumenge passat. Més enllà de la calor diürna, durant aquest episodi també s’està registrant un clar augment de les temperatures nocturnes, amb valors que no baixen dels 25 graus en desenes de localitats, tant de l’interior i el sud peninsular com del Mediterrani i amb mínimes que, en alguns casos, han arribat a fregar els 30 graus durant la nit.
Els pronòstics apunten que aquest episodi, lluny de remetre, s’intensificarà encara més a partir d’aquest dijous, tocarà sostre durant el cap de setmana amb valors de fins a 45 graus i s’allargarà fins dimarts que ve, com a mínim. Els models indiquen que durant els pròxims dies, la massa d’aire càlid que està impulsant aquest fenomen s’estendrà fins a Catalunya, on deixarà valors per sobre dels 35 graus en bona part del litoral i màximes de fins a 40 en punts de l’interior. Davant aquesta previsió, les autoritats ja han activat diversos avisos per calor de nivell groc en bona part del territori i demanen a la població que extremi precaucions durant aquest episodi, sobretot en el cas de col·lectius especialment vulnerables.
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra
- Instal·len dues càmeres amb intel·ligència artificial per vigilar que es compleixi el nou reglament del cap de Creus