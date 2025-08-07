Rei emèrit
Joan Carles I torna els 4 milions que va demanar per pagar a Hisenda
La quantitat correspon a la segona regularització fiscal que va portar a terme ara fa quatre anys, d’un import de 4.395.901,96 euros, pels 8 milions en vols privats que va sufragar la fundació Zagatka
Joan Carles I ha saldat els seus deutes amb un grup d’empresaris afins que li van prestar diners el 2021 per sufragar el seu deute amb Hisenda. Segons ha avançat El Mundo, ho ha aconseguit després d’ingressar més de quatre milions en els cinc anys que fa que viu als Emirats Àrabs i que corresponen a la venda de drets per a la realització de documentals sobre la seva vida, i de la intermediació en operacions comercials.
La quantitat correspon a la segona regularització fiscal que va portar a terme ara fa quatre anys, d’un import de 4.395.901,96 euros, pels 8 milions en vols privats que va sufragar la fundació Zagatka, que va ser per al rei emèrit dipòsit per a despeses sota vigilància del seu cosí Álvaro de Orleans. Tot això després que el desembre del 2020 pagués 678.393,72 euros més per despeses entre els anys 2016 i 2018 amb targetes nodrides per l’empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, per evitar una investigació per delicte fiscal.
Fonts de l’entorn del monarca no especifiquen al diari com ha recaptat aquesta suma de diners i, com que són ingressos obtinguts a Abu Dhabi, no són rastrejables per Hisenda.
