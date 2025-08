Joan Carles i el seu cinquè estiu a l’‘exili’: viatges curts per visitar amics i regata a Nova York

Diverses persones que han visitat Joan Carles I durant aquests cinc anys a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) coincideixen a remarcar com veuen de sol el rei emèrit. Com gairebé en una tragèdia grega, en la seva vellesa s’està repetint l’aïllament que va viure en la seva infància i adolescència, quan el seu pare el va enviar a un internat de Suïssa amb 8 anys i després, als 10, va deixar que Franco s’ocupés de la seva educació.

Les filles de Joan Carles, Cristina i Elena, i alguns dels nets que li han donat el visiten de tant en tant en aquesta ciutat del golf Pèrsic, però la major part del temps el passa sol. També té amics que van una o dues vegades a l’any a acompanyar-lo i estan tres o quatre dies amb ell. Alguns es queden fins i tot a casa seva, d’altres en hotels propers. Els porta sovint al restaurant Café Milano, un dels seus favorits, a l’hotel Four Seasons. Una vida còmoda i luxosa que continua costejant la família reial dels Emirats Àrabs Units gràcies a la bona relació de Joan Carles I amb el també president d’aquest país, el xeic Mohamed bin Zayed.

Aquest estiu, segons fonts de l’entorn del rei emèrit, Joan Carles I està fent alguns viatges curts, de tres o quatre dies, a altres països de la zona de la península d’Aràbia per visitar alguns amics i també té previst viatjar a Galícia per sortir a navegar i entrenar-se per al desafiament que té a finals de setembre: defensarà en aigües de Nova York (EUA) el títol de campió mundial de la classe de 6 metres de vela, a la divisió clàssica. L’anterior edició, a l’illa de Wight (Regne Unit), esva celebrar el 2023 i el ‘Bribón’es va alçar amb l’or, una cosa que ja havia fet el 2017 (al Canadà) i el 2019 (a Finlàndia). Aquest any toca competir al Seawanhaka Corinthian Yacht Club , a Oyster Bay, anomés 30 quilòmetres a l’est de Manhattan.

El trasllat del ‘Bribón’

És habitual que les tripulacions, al comandament de la qual hi ha Joan Carles I, s'entrenin dies abans per familiaritzar-se amb les aigües. Un dels entreteniments d’aquestes setmanes de l’excap d’Estat és organitzar el trasllat del ‘Bribón’fins allà.

Ningú es podia imaginar fa cinc anys que la sortida del rei emèrit d’Espanya anés a durar tant. En aquell comunicat emès per la Zarzuela el 3 d’agost del 2020, cinc mesos després que la premsa estrangera publiqués informacions sobre la fortuna oculta de l’antic rei, Joan Carles I va escriure que amb la seva «meditada decisió» de traslladar -se «fora d’Espanya» volia «facilitar» el seu fill l ’exercici de les seves funcions des de «la tranquil·litat i l’assossec». I els 5.600 quilòmetres entre Abu Dhabi i Madrid van ajudar a mitigar l’impacte de les investigacions judicials durant molts mesos. La fiscalia espanyola va obrir diligències per les presumptes comissions de l’AVE a La Meca (en les quals es van acumular els pagaments amb targetes opaques i els fons de les fundacions Lucum i Zagatka) i també pel fons descobert al paradís fiscal de Jersey.

La fiscalia anticorrupció va confirmar l'existència de delictes, però va arxivar el cas per «la manca de proves concloents, la prescripció del delicte, la inviolabilitat del cap de l'Estat i les regularitzacions». Ho va fer el 2 de març del 2022, fa ja més de tres anys, però això no va suposar la tornada de l’excap de l’Estat, una cosa que no acaben de veure oportú ni la Moncloa ni el mateix Felip VI, que continua mantenint una relació freda i escassa amb el seu pare després que, el març del 2020, anunciés que renunciarà a qualsevol herència que li pugui tocar quan aquest mori. El que sí que ha millorat és el canal de comunicació amb Camilo Villarino, que va succeir Jaime Alfonsín com a cap de la Casa del Rei, el febrer del 2024. Juan Carlos, segons fonts coneixedores d’aquest contacte, va agrair molt que Villarino, res més assumir el seu càrrec, li telefonés per posar-se a la seva disposició.

On viuria?

El principal obstacle perquè Joan Carles I passi més temps a Espanya és l’elecció sobre on viuria. Ell continua dient als seus amics que hauria de ser el Palau de la Zarzuela, seu de la direcció de l’Estat i on resideixen la seva esposa, Sofia, i els Reis i les seves filles. La Casa del Rei considera aquesta opció com a inviable, i en el fons, ell mateix també ho veu així. En una altra carta que va fer pública després de l’arxiu de les investigacions de la fiscalia (7 de març del 2022), va afirmar ser conscient que, si tornava a residir a Espanya, hauria d’organitzar la seva vida «personal» i «de residència en àmbits privats». No obstant això, si al final triés algun hotel o vivenda particular, les preguntes sobre d’on surt els diners per pagar aquestes despeses es multiplicarien. No és el mateix passar uns quants dies a Galícia o Madrid, com fa ja aquests anys en els seus habituals viatges, com allargar aquestes estades durant diverses setmanes.

I, després de l’estiu de regates i amics, a la tardor Joan Carles I ha volgut que l’esperi un altre moment intens: al novembre, després de diversos retards, es publicarà ‘Reconciliación’ (editorial Planeta), un llibre de memòries que ha escrit amb l’ajuda de l’escriptora francesa Laurence Debray. L’elecció del dia, el 12, no és fútil. Deu dies més tard, el 22, es complirà el 50è aniversari de la seva proclamació com a cap de l’Estat. Per ara, ni La Zarzuela ni el Govern han informat de com celebraran aquest aniversari ni tampoc si comptaran amb Joan Carles I per fer-ho.