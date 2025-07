Feijóo: "Ja ningú espera res d’aquesta legislatura, tret de la data d’acabament"

Alberto Núñez Feijóo ha exposat aquest migdia a la seu del PP el seu balanç de fi de curs, un any polític en el qual, segons la seva opinió, Pedro Sánchez ha abundat a fer d’Espanya un Estat fallit per les seves cessions als partits nacionalistes i independentistes i "els casos de corrupció que l’envolten". En el seu discurs introductori, de 25 minuts, no ha fet referència a cap dels temes difícils que l’afecten com a líder del PP, com el cas de corrupció que esquitxa l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro o la relació que vol tenir Vox si arriba a la Moncloa, uns assumptes que tampoc se li han plantejat en la roda de premsa posterior.

"Ja ningú espera res d’aquesta legislatura, tret de la data d’acabament", ha afirmat en la seva intervenció. "Com a líder de l’alternativa, continuaré lluitant contra cada atropellament de Sánchez. I si els espanyols així ho volen, des del Govern reconstruiré tot el que en aquesta època fosca s’ha destruït", ha dit en un altre moment. El cap de l’oposició ha insistit que el president del Govern hauria de dissoldre les Corts i convocar eleccions generals, tot i que creu que es resistirà fins que els seus socis parlamentaris li exigeixin. "Al Govern li sobra legislatura i a Espanya li sobra aquest Govern", ha afirmat abans d’assegurar que els ciutadans necessiten "recuperar" una "tranquil·litat" i uns "valors" que només poden "aconseguir un canvi" a la Moncloa després de passar per les urnes.

Feijóo ha sigut especialment bel·ligerant en el seu discurs contra Sánchez per haver "abandonat les dones" i haver-se envoltat de persones que les menyspreen com Koldo García i José Luis Ábalos, tots dos investigats per suposades comissions a canvi d’obra pública. El líder del PP ha tornat a utilitzar els negocis de saunes freqüentades per homes homosexuals en què va participar alguns anys el sogre de Sánchez per acusar-lo d’haver-se aprofitat de la prostitució. "No només ha conviscut amb prostíbuls en l’economia familiar sinó que el seu Govern va pagar prostitutes amb diners públics i la prostitució és una constant en cadascun dels casos que l’envolten", ha afirmat. "Ha quedat clar que el sanchisme és masclisme", ha llançat en un altre moment abans d’apuntar que a les enquestes ja està detectant que les dones estan avançant el PSOE.