L’Advocacia de l’Estat demana 3 anys i 10 mesos de presó per a la parella d’Ayuso

L’Advocacia de l’Estat sol·licita penes de 3 anys i 10 mesos de presó per a Alberto González Amador, parella de la presidenta d’Isabel Díaz Ayuso, per defraudar gairebé 449.000 euros de l’impost de societats per l’activitat de la seva empresa Maxwell Cremona en els anys 2020 i 2021, segons l’escrit al que ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Sol·licita igualment que l’empresari i els seus socis indemnitzin la Hisenda pública per la quantitat defraudada en concepte de responsabilitat civil. Els atribueix dos delictes contra la Hisenda Pública en concurs amb un delicte de falsedat.

A més l’Advocacia de l’Estat sol·licita que s’imposi a l’empresari la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social per tres anys. Per al seu soci Maximiliano Eduardo Niederer es demanen dos anys de presó mentre que per a altres empresaris acusats de facilitar-li la facturació falsa necessària per cometre el frau, els Serveis Jurídics de l’Estat demanen 1 any de presó.

En el cas de la parella de la presidenta madrilenya es presenta l’atenuant de reparació del dany perquè González Amador ja va pagar a Hisenda el que li devia, tot i que la seva conducta continua sent delicte al superar-se els 120.000 euros de frau en un sol exercici. Es demana per als seus socis una pena inferior al no ser els autors directes del frau comès, sinó cooperadors necessaris.

Es tracta de la causa que, a l’informar la fiscalia sobre la proposta de la defensa de l’empresari d’un pacte per evitar el judici, va donar lloc a una causa en la qual ha acabat processat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz per revelació de les seves dades personals. González Amador té pendent una segona causa per diversos delictes de corrupció per l’ús d’empreses pantalla i presumpte cobrament de comissions relacionats amb la seva activitat empresarial.