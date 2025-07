Sánchez presentarà els Pressupostos i rebutja un avançament electoral si decauen: "Les legislatures duren quatre anys"

Quaranta-dues lleis i un 45% dels compromisos d’investidura assolits, quan la legislatura travessa el seu equador. Amb aquestes dades, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha fet balanç del curs polític, des d’un triomfalisme contingut i la insistència a seguir endavant per acabar de desenvolupar la seva agenda. Les dificultats no varien respecte a la legislatura anterior i malgrat el distanciament dels socis pel cas Cerdán, segons ha afirmat, quan les «majories també era esmunyedisses», però amb «una ràtio de victòries i derrotes similar». Malgrat aquesta situació, el cap de l’Executiu ha confirmat que el Govern presentarà els Pressupostos del 2026. Encara sense avançar què farà si els tomba el Congrés, tot seguit ha assegurat que les eleccions seran el 2027. «Les legislatures duren quatre anys», ha insistit, en contra del que propugnava el 2017, quan exigia eleccions a Mariano Rajoy si dequeien els comptes. Ara, posa per davant la bona marxa de l’economia i els fons europeus

Per intentar tirar endavant els que serien els primers comptes públics de la legislatura, es reunirà amb «tots els interlocutors polítics», ha avançat quan li han preguntat per una trobada amb el líder de Junts, Carles Puigdemont. «Em reuniré amb tots per tractar aquests temes i molts d’altres», ha afegit. Tot seguit ha posat de relleu la llei d’amnistia per superar la crisi institucional generada pel procés i «mirar cap endavant».

Sense esmentar directament el cas Cerdán durant la seva intervenció inicial, Sánchez ha defensat la seva resposta amb «prontitud, contundència i col·laborant amb la justícia». Ha posat de relleu així mateix el pla de lluita contra la corrupció presentat al Congrés per reforçar la prevenció, detecció i sanció d’aquestes pràctiques i «posant remei per extirpar-la de la vida política».

Sánchez també ha volgut fer un balanç centrat a mirar cap endavant, amb el missatge que «queda molta feina per fer i molta legislatura per endavant». Dos anys, fins a les eleccions del 2027, segons va incidir recurrentment al llarg de la seva intervenció. Un període en què va recórrer a les projeccions econòmiques per traslladar un missatge triomfalista de creixement –«les dades no menteixen»–, i per al qual va advocar per un «impuls més gran» fins al 2027. Fins a «acabar amb xifres d’atur d’un dígit al final de la legislatura», va apuntar per contradir que les dades macroeconòmiques no es traslladin a les economies domèstiques. «La llar mitjana té avui un 9% més de poder adquisitiu», va afirmar comparant l’IPC amb la renda mitjana entre el període 2018-2023.

El Govern centra els seus esforços després de l’esclat del cas Cerdán a seguir endavant, superat l’equador de la legislatura, per recuperar peu i intentar guanyar el temps necessari que li permeti revertir els sondejos negatius. Els més optimistes a la Moncloa apunten que ja s’estan començant a controlar els demolidors efectes de la presumpta trama de corrupció de comissions a canvi d’obra pública per la qual és a la presó l’exsecretari d’Organització, Santos de Cerdán.

L’amenaça de ruptura del bloc d’investidura, amb l’avís de Junts, Podem i el BNG al rebutjar el decret ‘antiapagades’ en l’últim ple del curs, és ara el principal fantasma que busca contrarestar accelerant els compromisos d’investidura pendents. També amb els seus socis de coalició, per això aquest Consell de Ministres aprovarà un decret per retribuir el permís parental, com exigia Sumar, segons ha confirmat el president del Govern durant la seva compareixença.

A la tornada de l’estiu Pedro Sánchez se sotmetrà primer a la revàlida del decret ‘antiapagades’, que es tornarà a aprovar en el Consell de Ministres, i d’altres mesures estrella del Govern sobre les quals s’ha reculat per evitar més clatellades parlamentàries. El cap de l’Executiu ha avançat que la vicepresidència de Transició Ecològica treballa ja en una sèrie de mesures que es puguin aprovar mitjançant reial decret. Les que ho hagin de fer a través d’una convalidació del Congrés, via decret llei, «tornarem a portar-les tan aviat com sigui possible». «Davant l’oportunisme irresponsable d’alguns», va retreure amb referència als grups que van rebutjar la convalidació, «la indústria ha de saber que sempre comptarà amb el compromís» de l’Executiu.

En aquest context d’incertesa, l’aposta dels Pressupostos. L’estratègia de l’Executiu està passant per allunyar riscos. Com estan fent des de l’inici de la legislatura, els socialistes hi resten importància al defensar que es compta ja amb uns pressupostos expansius, aprovats per aquest mateix Executiu, i amb l’oxigen dels fons de recuperació de la UE i les dades positives de creixement econòmic.

El Govern tanca aquesta setmana el seu curs polític més difícil des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa el 2018, sacsejat pel cas Cerdán i amb la legislatura en suspens. Demà se celebrarà l’últim Consell de Ministres abans de l’aturada estival. Després d’això, Sánchez es desplaçarà a Palma de Mallorca per celebrar al palau de Marivent el tradicional despatx amb el Rei.

L’Executiu pretén que no només el Consell de Ministres desconnecti, sinó que ho faci també l’opinió pública després de setmanes de convulsió política i que el focus passi al PP, per l’esclat del cas Montoro. Reduir el protagonisme i reprendre amb forces el següent curs polític, amb l’esperança d’agafar aire. Està previst que Sánchez acudeixi els pròxims dies amb la seva família a la residència de La Mareta, a Lanzarote.