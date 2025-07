Feijóo acusa Sánchez d'arribar al poder "amb una banda de pocavergonyes" i d'utilitzar l'"Estat per defensar-se"

Mentre Pedro Sánchez feia balanç del curs polític a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo ha reunit aquest dilluns a la seu del PP a Madrid el seu comitè executiu nacional per aprovar alguns nomenaments en els segons i tercers nivells i pronunciar un discurs per mantenir aquest "mode electoral" ja gairebé perenne en què viuen tots els partits des de fa uns anys.

En la seva al·locució, de tot just 15 minuts, el cap de l’oposició s’ha centrat en l’escàndol de corrupció que afecta els dos exsecretaris d’organització del PSOE (José Luis Ábalos i Santos Cerdán) i l’excol·laborador de tots dos, Koldo García. "Aquesta legislatura només ofereix una única expectativa: saber quin serà el pròxim escàndol o engany del Govern […]. No oblidem mai que va ser Sánchez qui va donar galons i accés als diners públics a una banda de pocavergonyes de qui no es va separar, ni per arribar al poder ni per exercitar-lo", ha afirmat. Segons el cap de l’oposició, aquestes persones que van ajudar Sánchez a recuperar les regnes del PSOE el 2017 "són on es mereixen": Cerdán, a la presó, i Ábalos i García "compartint el sostre dels jutjats" de moment.

Feijóo ha anunciat que ha encarregat al seu equip que, al setembre, tinguin preparat "un llistat de lleis sanchistes per derogar i un altre per substituir". El líder del PP es veu a la Moncloa després de les pròximes eleccions generals ("quan siguin", ha dit) i no vol perdre ni un moment "perquè el primer dia del nou Govern sigui també l’últim dia de l’etapa negra del sanchisme". Segons la seva opinió, tocarà "fer una neteja total". "I la farem. Els que abans volien el poder per ambició, ara el volen per por. Necessiten l’Estat per defensar-se i per amagar-se perquè temen que en un futur vingui un Govern que els destapi. Perquè no tenen escapatòria: tot se sabrà i tot es netejarà", ha dit.

En el seu discurs, el cap dels populars també ha carregat contra la "quota separatista", una cessió de Sánchez a l’independentisme català que ell veu com una altra mostra més de "corrupció". "Torna a treure a subhasta els drets i els diners de la gent. Són únics en la corrupció, en la hipocresia i en la falta d’escrúpols", ha afirmat. Creu que amb aquestes "‘mordidas’ polítiques" el cap de l’Executiu va silenciant els socis, a qui ha tornat a acusar de ser "còmplices" de la delicada situació en què considera que Sánchez deixa Espanya, que veu sumida en la "foscor".