Ibai Llanos bat el rècord mundial d’espectadors en directe amb la Velada de l’Any 2025

Més de 9,3 milions de persones s’han connectat aquest dissabte de manera simultània a Twitch per seguir en directe la Velada de l’Any 2025, el gran esdeveniment de boxa i espectacle impulsat per Ibai Llanos. Aquesta xifra, inèdita a la història de la plataforma, supera tots els registres anteriors i consolida el ‘streamer’ com un dels grans referents globals de l’emissió en directe per internet.

L’espectacle, que encara continuava emetent-se en el moment del rècord, ha aplegat milions d’usuaris amb una retransmissió que ha inclòs combats de boxa amateur, actuacions musicals en directe i un desplegament tècnic sense precedents.

Una evolució imparable

Des de la seva primera edició l’any 2021, la Velada de l’Any no ha deixat de créixer. Aquella primera cita, celebrada a Barcelona i amb públic limitat del món de l’entreteniment, va assolir 1,5 milions d’espectadors simultanis. El 2022, la Velada II va pujar fins als 3,3 milions des del Palau Olímpic de Badalona. La tercera edició, al Metropolitano de Madrid, va marcar un nou rècord amb 3,45 milions.

L’explosió definitiva va arribar el 2024 amb la Velada IV, al Santiago Bernabéu, amb 3,85 milions d’usuaris connectats al mateix temps. Ara, en la seva cinquena entrega, des de l’Estadi de La Cartuja de Sevilla, Ibai ha superat tots els registres anteriors amb més de 9,3 milions d’espectadors simultanis.

Un fenomen cultural global

Més enllà de les xifres, la Velada de l’Any s’ha consolidat com un dels esdeveniments més influents de la cultura digital contemporània, barrejant esport i espectacle en un format que ha connectat amb audiències de diferents edats i perfils. L’edició d’aquest any també ha comptat amb 80.000 assistents presencials.