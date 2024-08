Confirmats 10 nous casos de virus del Nil i una tercera mort a Espanya

La Conselleria de Salut i Consum de la Junta d’Andalusia, a través de la Direcció General de Salut Pública i Ordenació Farmacèutica, ha detectat la presència de virus del Nil occidental (VNO) en les captures fetes entre l’1 i el 8 d’agost als municipis sevillans d’Almensilla, Bollullos de la Mitación, Dos Hermanas, Gelves, Los Palacios y Villafranca i Villamanrique de la Condesa, així com a Barbate, Cadis. D’altra banda, s’han confirmat 10 nous casos de VNO en tres persones de Dos Hermanas, quatre de Coria del Río, una de La Puebla del Río, una altra de Sevilla i una de Navarra que es trobava a Utrera. D’aquests casos, cinc ja tenen l’alta i es notifica la mort d’una dona de 87 anys amb virus del Nil occidental, que presentava patologies prèvies, al municipi sevillà de Coria del Río.

Així mateix, com a resultat de la integració de les vigilàncies, Salut Pública comunica que l’Estació Biològica de Doñana de CSIC ha localitzat també presència de VNO en mosquits capturats als municipis sevillans de La Puebla del Río, Coria del Río i Palomares del Río. D’altra banda, també va ser detectada la presència d’aquest virus en un cavall a Jerez de la Frontera (Cadis), un cavall a Écija, un altre a La Luisiana i un altre a Carmona (Sevilla) per part de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Desenvolupament Rural.

Salut i Consum ha comunicat als responsables municipals les actuacions de salut pública que han d’adoptar segons el que preveu el Programa de vigilància i control integral de vectors transmissors de febre del Nil occidental (FNO) a Andalusia per reduir de manera rellevant les probabilitats de transmissió a la població, i així es manté la contínua coordinació de Salut amb els ajuntaments afectats, la Diputació i empreses per a les actuacions de control de mosquits a la zona del baix Guadalquivir que han d’escometre les autoritats locals.

Alta densitat

A més, l’informe setmanal de Salut Pública conclou que les densitats poblacionals de femelles d’espècies de mosquits potencialment transmissors es troben en nivells alts (grau IV i III) a Villamanrique de la Condesa, Los Palacios y Villafranca, Gelves, Dos Hermanas i Bollullos de la Mitación (Sevilla) i Barbate (Cadis), i en nivells mitjans (grau II) a Almensilla (Sevilla) i a Benalup-Casas Viejas i Vejer de la Frontera (Cadis).

Des de la Conselleria de Salut i Consum s’insisteix en la necessitat que la població mantingui les mesures preventives per evitar picades de mosquits en les hores de més activitat de les espècies transmissores d’aquesta malaltia (en hores pròximes a l’alba i posteriors al capvespre), tant individuals –ús de repel·lents registrats d’ús tòpic i roba clara i que cobreixi la major part de la pell– com domèstiques –ús de mosquiteres o repel·lents ambientals–, sobretot per a la població vulnerable amb immunitat compromesa.

En aquestes recomanacions hi cal incloure evitar les acumulacions d’aigües peridomèstiques (jardins, testos, estris, etc.) per evitar que s’utilitzin per al desenvolupament de larves de mosquits, com el conegut mosquit tigre.

La vigilància entomològica (vigilància de mosquits) és l’eina clau per a la identificació precoç de la circulació del virus del Nil occidental a Andalusia, que permet adoptar les mesures de vigilància i control adequades destinades a disminuir el risc de la població andalusa.

El seguiment periòdic de les poblacions de vectors (mosquits) mitjançant trampes situades en punts estratègics permet conèixer les diferents espècies de mosquits, la densitat poblacional i la detecció de la presència del virus del Nil occidental en espècies transmissores com són Culex perexiguus, Culex pipiens, Culex modestus i Culex laticinctus.

La localització dels emplaçaments per a les trampes es fa a 26 municipis d’Andalusia, o bé per estar aquests classificats com a àrees de risc alt o moderat o bé per obtenir informació sobre el progrés del vector en territoris amb nivells de risc inferiors.