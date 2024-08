Polèmica: repinten uns angelots barrocs d'una ermita de Sòria i el resultat és "grotesc"

a Diòcesi d'Osma-Soria ha ordenat el tancament immediat de l'ermita del Mirón, una edificació històrica i emblemàtica dels segles XIII-XVIII situada a la capital soriana, arran de la polèmica suscitada per una restauració desafortunada d'elements ornamentals barrocs (angelots) a la nau central, segons recull l'agència EFE. Les autoritats eclesiàstiques han reconegut aquesta intervenció, que s'ha fet pública recentment a través d'una denúncia a la xarxa social X pel Col·lectiu Soria Patrimonio. Aquest fet ha provocat una investigació anunciada per l'alcalde, Carlos Martínez, ja que l'ermita compta amb protecció segons el PGOU.

Els angelots repintats

La controvèrsia gira al voltant del repintat de diversos angelots barrocs que decoren la part superior de les parets de la nau central d'aquesta ermita, que té el seu origen al segle XIII, del qual només queda l'absis, ja que la resta es va demolir i reconstruir el 1725.

El restaurador ha repintat el cabell dels angelots, ha ressaltat les celles, ha destacat els ulls i ha pintat els llavis amb un vermell intens, donant un resultat que, per la seva falta d'habilitat artística, recorda la famosa intervenció fallida de l'Ecce Homo realitzada per una veïna de Borja (Saragossa) el 2012.

Advertiment de l'ajuntament

El tancament de l'ermita de Nostra Senyora del Mirón, un lloc amb vistes espectaculars sobre el Duero, és la resposta de la Diòcesi a la decisió de l'alcalde de Sòria d'investigar els fets, anunciada aquest divendres després de la reunió de la Junta de Govern Local. Aquesta situació ha captat l'atenció tant nacional com internacional.

L'alcalde, Carlos Martínez (PSOE), ha informat que la Diòcesi havia sol·licitat una Declaració Responsable d'Obres i Usos (DROU) per pintar l'interior de l'ermita, un tràmit pensat per obres menors que no requereixen llicència municipal.

Davant el resultat de les obres, l'Ajuntament ha obert un expedient per investigar si s'ha causat algun dany al patrimoni de l'ermita. Tot i que no està declarada com a Bé d'Interès Cultural (BIC), l'ermita sí que gaudeix de protecció segons el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat.

Resolució tècnica Els "criteris dels tècnics" seran els que determinaran la resolució d'aquest expedient, com en altres casos, segons ha explicat Martínez, qui ha assenyalat que és probable que es derivi en un "expedient sancionador".

Per aquest motiu, l'alcalde ha demanat al Bisbat una revisió de les actuacions per "reconduir i restaurar la situació original del temple".

En resposta, la Diòcesi d'Osma-Soria ha decidit tancar temporalment l'ermita mentre es resol el problema: "El resultat de la intervenció va ser segons el previst, a excepció de l'acabat final dels àngels de les cornises" que no ha estat "l'adequat", s'explica en un comunicat.

L'obra va ser promoguda per la parròquia de Santa Maria La Major, de Sòria, que va impulsar "una actuació de conservació ordinària del temple consistent en el seu pintat interior, a més de sol·licitar els permisos pertinents per emprendre la intervenció".

Denúncia a les xarxes

La polèmica per la intervenció a l'ermita del Mirón de Soria es va estendre ràpidament a les xarxes socials, després que el Col·lectiu Soria Patrimonio publiqués a X: "Què han fet a l'ermita de la Verge del Mirón?", acompanyat d'imatges dels angelots repintats. Soria Patrimonio va assenyalar els responsables d'autoritzar aquesta intervenció "sabent que no es pot fer".

La notícia ha arribat a l'àmbit internacional, amb el rotatiu britànic The Guardian informant sobre la intervenció a l'ermita amb el titular: "La renovació fallida d'una església espanyola deixa els querubins amb cara de sorpresos".

El diari britànic afegeix que els restauradors professionals a Espanya "estan exigint explicacions després que una església històrica a la ciutat nord-oriental de Sòria fos sotmesa a una audaç remodelació que va deixar els querubins de l'edifici sorpresos i els amants del patrimoni local en peu de guerra".