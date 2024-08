Una platja de la Costa Brava, considerada la tercera millor de l'Estat

Un cop que les vacances d'agost han donat el tret de sortida amb aquest primer cap de setmana, eBooking.com ha seleccionat les millors platges i cales per viatjar aquest estiu, d'entre els més de 8.000 quilòmetres de costa de l'Estat

La cala Pola, al terme municipal de Tossa de Mar, ha aconseguit alçar-se amb el tercer lloc en el rànquing de les 10 millors platges i cales de l'Estat del 2024, segons la selecció realitzada per eBooking.com.

El primer lloc és per a la platja Corralejo, a Fuerteventura, on el viatger podrà gaudir d'una gran extensió de sorra blanca i aigües clares. A més, és perfecta per als que vulguin aprendre a surfejar gràcies al seu onatge moderat.

A continuació, la cala Turqueta, a Menorca, és considerada una de les més boniques de l'illa pels menorquins, mentre que la cala Pola se situa en tercer lloc i es caracteritza per sorres daurades i aigües clares.

Les 10 millors platges de l'Estat: