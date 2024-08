Un cotxe queda penjat del quart pis d'un pàrquing d'Eivissa

A punt de caure i, a més, des d'una altura de quatre pisos. Així va quedar un turisme aquest dijous després que el seu conductor, que anava amb un altre ocupant, per causes que ara com ara no han transcendit, colpegés la paret amb la part posterior del vehicle i quedés penjat amb un evident risc de precipitar-se i estampar-se a la vorera. L'aparcament està situat a l'avinguda d'Ignasi Wallis, al centre de la ciutat, al costat de Bankinter, segons informa 'Diario de Ibiza', del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.

L'edifici, en el qual també hi ha diferents oficines, té sis altures i grans finestrals protegits per una espècie de persianes. El turisme accidentat ha rebentat una d'aquestes persianes de làmines i ha quedat amb les dues rodes posteriors penjant a una altura d'uns quinze metres. Desenes de curiosos estaven gravant i prenent fotos de l'escena amb els seus telèfons mòbils.

Si finalment s'hagués desplomat, hauria caigut en un passatge que uneix aquesta avinguda de la ciutat amb l'aparcament situat darrere de la seu dels antics jutjats. Aquest passatge és bastant transitat i presenta un lamentable estat de neteja.

Al lloc s'ha desplaçat la Policia Local, que ha decidit tallar un dels carrils de l'avinguda mentre han durat les labors per recuperar el vehicle. Els Bombers d'Eivissa han col·laborat amb les grues municipals per ficar el cotxe a l'interior del 'pàrquing' per al que han comptat amb un caporal i tres bombers.

Durant el rescat, el cotxe ha sigut assegurat amb un dispositiu mecànic utilitzat per tirar o aixecar càrregues pesades, incorporat a un vehicle lleuger dels Bombers. Una grua municipal ha estat l'encarregada de retornar el turisme a l'interior del recinte, segons han explicat des del Parc Insular de Bombers.