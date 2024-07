Mor l'exalcaldessa de Calella Montserrat Candini

L'exalcaldessa de Calella Montserrat Candini ha mort aquest divendres als 66 anys, segons ha confirmat l'Ajuntament del municipi del Maresme. El novembre del 2021 es va apartar de la primera línia política després de prop de tres dècades per tractar-se d'un càncer que se li havia diagnosticat, i el maig del 2022 va fer la renúncia oficial. Finalment no ha pogut superar la malaltia. Candini va exercir d'alcaldessa durant onze anys. A l'Ajuntament hi va arribar el 2003, primer com a regidora a l'oposició i, des de 2011, com a alcaldessa. Va guanyar totes les eleccions a les que es va presentar com a cap de llista.

A més d'alcaldessa de Calella, Candini també va ser diputada al Parlament de Junts pel Sí (2015-2017) o portaveu de CiU al Senat (2008-2015). Anteriorment havia començat la seva carrera política com a cap de gabinet i directora general de diversos consellers dels governs de Jordi Pujol. També va ser consellera de Consell Comarcal del Maresme i vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.

A través de la xarxa social X, el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat el condol a la família i amics i ha definit Candini com "una dona de fermes conviccions, compromesa amb la ciutat i el país".

"Gràcies per les converses compartides, la complicitat i l'amistat. Et trobarem a faltar", ha expressat Aragonès.

Des de l'Ajuntament de Calella, l'alcalde, Marc Buch, ha lamentat el traspàs de Candini, "exemple de lluita i dedicació" que "ha portat la veu de la ciutat i del país al Parlament de Catalunya i al Senat d'Espanya".

Candini va ser la primera dona a ocupar l'alcaldia de Calella, i Buch ha afirmat que el seu llegat "serà recordat per moltes generacions".

El consistori ha transmès el condol a la família i les amistats i ha decretat diumenge dia de dol. Se suspendran tots els actes públics que hi havia programats.

Des de l'Ajuntament s'ha destacat que durant el seu temps com alcaldessa, Candini va desenvolupar "grans canvis" a Calella. Amb un tarannà "inconformista" va treballar "intensament" en la projecció de la ciutat en matèria de turisme, promoció econòmica i esport.

Entre d'altres fites dels seus mandats, va aconseguir que una de les principals proves mundials, l'Ironman Barcelona, acabés fent cap a la ciutat de Calella. També va fer que la nova escola al Far es desenvolupés a la Fàbrica Llobet-Guri i va transformar Can Saleta.

A mesura que s'ha anat sabent la notícia del seu traspàs les xarxes socials han anat recollint mostres de condols de personalitats del món de la política com ara David Bonvehí, president del Pdecat; Ferran Bel, exsenador, exdiputat al Congrés i exalcalde de Tortosa; Joan Bagué, senador per Junts, Núria Parlon; alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet; i Xavier Amor, alcalde de Pineda.