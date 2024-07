Sánchez celebra la sortida de Vox dels governs autonòmics i convida el PP a crear un cordó sanitari a la ultradreta

El president de l’executiu, Pedro Sánchez, ha celebrat la sortida de Vox de cinc governs autonòmics (Castella i Lleó, Aragó, Comunitat Valenciana, Múrcia i Extremadura) i ha convidat el PP a crear un cordó sanitari contra la ultradreta "com han fet a Europa", durant el ple al Congrés dels Diputats sobre el pla de regeneració democràtica del PSOE, aquest dimecres.

"El PP té una gran oportunitat per prendre decisions" Pedro Sánchez — President del Govern

El president socialista ha assegurat que el Partit Popular "té una gran oportunitat per prendre decisions" i "abandonar la tendència destructiva" per continuar treballant en diferents acords com el pacte d'estat contra la violència de gènere i d'antitransfuguisme.

Així mateix, ha demanat al PP que "sostinguin per coherència" el pacte de regeneració democràtica i que deroguin les lleis reaccionàries que han aprovat amb Vox, que "per això compten amb els vots del partit socialista", ha recalcat Sánchez.

"Com prova la solteria sobtada?" Pedro Sànchez — President del Govern

El president també ha ironitzat sobre el distanciament entre el PP i Vox i ha demanat a l'expresident de la Junta de Galicia que aclareix la seva posició respecte a la formació d'Abascal. Sánchez l’ha comparat amb una relació d'amor: "Han trencat per sempre, o s'estan prenent un temps?", ha preguntat primer a Feijóo, i posteriorment també a Santiago Abascal: "Com prova la solteria sobtada?".