El Govern ratifica que els amos de gossos hauran de fer un curs i contractar una assegurança

La llei de benestar dels animals va suscitar la passada legislatura molta controvèrsia, dubtes i crítiques. A més, diversos dels seus preceptes no van entrar en vigor, a l'espera que el Govern aprovés el reglament necessari per a la seva posada en marxa. Però finalment no serà un reglament, sinó un reial decret el que desenvolupi la norma. El Ministeri de Drets Socials ha enviat aquest divendres a les comunitats autònomes un esborrany que regula 25 dels seus articles, amb la finalitat que les administracions regionals facin les seves aportacions fins al 31 d'agost.

L'esborrany ratifica que "les persones que optin a ser titulars d'un gos de companyia" hauran de fer un curs de formació, certificat per l'autoritat competent. El curs serà gratuït, s'impartirà preferentment en línia, tindrà una durada de quatre hores, validesa indefinida i el termini per a realitzar-lo serà de sis mesos des que entri en vigor el reial decret.

El Ministeri de Drets Socials ha informat a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, que "només hauran d'obtenir el certificat els qui adquireixin, adoptin o acceptin en cessió un gos a partir dels sis mesos de l'entrada en vigor del reial decret". És a dir, no ho han de realitzar tots els amos de gossos sinó els qui ho adquireixin amb posterioritat al fet que s'aprovi la norma.

Referent a això, encara no hi ha data prevista per a la seva aprovació, atès que després de consultar a les comunitats i als col·lectius interessats, com el sector de la cria, botigues, protectores, el reial decret se sotmetrà, al setembre, a exposició pública. Fonts de Drets Socials indiquen que el Govern busca "el màxim consens possible" i, per tant, no es "marca una data específica per a la seva aprovació".

A més del curs, la proposta governamental marca que els amos de gossos hauran de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers d'una quantia de 100.000 euros. L'assegurança haurà d'estar vigent durant tota la vida de l'animal, independentment de la raça i també haurà de ser contractat en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del reial decret. L'esborrany de la norma estableix que les assegurances de llar que incloguin aquesta casuística seran vàlids.

Un parell de gossos gaudeixen de la platja, en una imatge d'arxiu. / EPC

Gossos perillosos

Quant als gossos potencialment perillosos, categoria que un inici el Govern va tractar d'eliminar, l'esborrany estableix que les races així catalogades puguin deixar de ser-ho si el gos supera una prova d'aptitud a la qual hauran de sotmetre's als 12 mesos d'edat. La prova serà realitzada per professionals del comportament animal i haurà de ser inscrita en el registre d'identificació del gos perquè quedi constància. Els gossos que no superin la prova, es consideraran potencialment perillosos i es prohibirà la seva reproducció.

D'altra banda, la iniciativa legislativa de Drets Socials estableix que les mascotes que es deixin soles en vehicles tancats i exposades a condicions que puguin posar la seva vida en perill, puguin ser rescatades pels serveis d'emergències, sempre que no es localitzi al titular del vehicle i que, sota el seu criteri professional, apreciïn "signes evidents" que la vida de l'animal es troba en risc.

També inclou l'habilitació d'un procediment perquè les administracions es facin càrrec de qualsevol animal de companyia confinat en un recinte obert o en una finca que pugui trobar-se en situació de risc per no haver estat ateses les seves necessitats bàsiques. Segons indica el text, l'autoritat local competent podrà traslladar a l'animal a un centre de recollida perquè sigui atès de manera provisional, mentre es tramita el procediment d'abandó.

Els criadors

I és que un dels objectius de la llei és que hi hagi "abandó, maltractament i sacrifici zero". Per a això, el reial decret inclou mesures per restringir que es criï a gossos i gats de manera irregular, que només puguin reproduir-se els gossos que hagin estat inscrits com a "reproductors" en el moment de la identificació, que la llei ha convertit en obligatòria per a gossos, gats i fures, per a garantir el seu control i seguretat.

Quan es produeixi la reproducció accidental, l'esborrany de Reial decret preveu que els cadells quedin inscrits prèvia autorització excepcional de l'Ajuntament en el qual resideixi el titular. La norma crea a més les figures dels criadors convencionals, especialitzats i puntuals, en funció de la intensitat de l'activitat i del nombre d'animals que gestionin. Així mateix, proposa regular, per primera vegada, l'activitat dels professionals del comportament, les persones o entitats encarregades de l'ensinistrament, l'educació o la modificació de la conducta d'animals de companyia.

Es plantegen, a més, registres centralitzats per a criadors, nuclis zoològics i entitats de protecció animal, amb l'objectiu de lluitar contra l'intrusisme professional, que segons el parer del Govern va en detriment del benestar dels animals. Es crea també el Sistema Central de Registres per a la Protecció Animal, que inclourà als animals de companyia, a entitats de protecció animal, a professionals de comportament animal, a nuclis zoològics i a criadors oficials.