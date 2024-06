Asens s'integrarà al grup dels Verds/ALE al Parlament Europeu

El Consell Nacional dels Comuns ha decidit que l'eurodiputat Jaume Asens s'integri al grup dels Verds/Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu. L'espai dels Comuns tradicionalment havia treballat tant amb els verds com amb l'Esquerra, però en aquesta legislatura formarà part únicament del grup dels Verds/ALE, on també hi ha ERC. Podem, en canvi, que s'ha presentat per separat de Sumar i dels Comuns a les eleccions, serà al grup de l'Esquerra.