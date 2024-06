El linx ibèric deixa d'estar en perill d'extinció després de 20 anys

"Gran notícia! La IUCN acredita que el linx ibèric deixa d'estar en perill d'extinció i passa a catalogar-se com a espècie vulnerable", ha anunciat entusiasmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, aquest dijous a les xarxes socials. Andalusia acull gairebé el 44% de l'actual població, xifrada en més de 2.000 exemplars, quan fa dues dècades eren 94 a tot el país.

En el seu missatge a X, Moreno considera que aquest canvi de situació del linx és "un èxit de tots a través del projecte Life Lynxconnect". També assenyala que és "un orgull per a Andalusia liderar la recuperació de l'espècie".

El 2002, aquest felí, el més amenaçat del planeta, fins i tot va arribar a ser una espècie "en perill crític" d'extinció. Amb la tendència positiva dels programes de conservació i reintroducció a la natura, va passar a ser catalogat com a animal "en perill".

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, també ha manifestat la seva satisfacció, agraint la feina cooperativa d'administracions, centres de recerca i universitats. "Avui el linx és present a la major part de les regions del sud de la Península, a Espanya i Portugal", ha recalcat. "És un programa d'èxit com pocs n'hi ha en l'àmbit mundial", ha afirmat. Ribera ha subratllat en la necessitat de continuar avançant en la recuperació de les poblacions de conill, principal aliment d'aquest felí caçador i la connectivitat entre territoris, alertant sobre les amenaces per atropellaments, o la caça furtiva, entre d'altres.

Les dades positives de l'últim cens convidaven a l'optimisme i allunyava encara més el gran gat mediterrani d'aquests estadis de perills de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Ara aquest organisme internacional ha considerat rebaixar el grau d'amenaça que pateix aquest animal, de manera que passa de "en perill" a "vulnerable" a la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades.

Linx ibèric. / Europa Press

La Llista Vermella de la UICN

La Llista Vermella de la UICN es va fundar el 1964 i ha evolucionat per convertir-se en la font d'informació més exhaustiva del món sobre l'estat de conservació global d'espècies d'animals, fongs i plantes.

La UICN distingeix les espècies pel grau d'amenaça, classificades en quatre grups segons aquest risc. Les categories són: en risc d'extinció, amenaçada (en perill crític, en perill i vulnerable) i de menor preocupació. A la categoria de vulnerables s'al·ludeix a animals que continuen amenaçats, però no estan abocats a la desaparició i aquest risc no és imminent. En aquests moments, aquest grau d'amenaça és compartit amb tretze espècies més de felins, com el lleó o el lleopard.

WWF: "Cal continuar treballant"

L'organització conservacionista WWF també ha celebrat que s'hagi acreditat que el linx ibèric ha deixat de ser una espècie en perill d'extinció i passa a catalogar-se com a espècie vulnerable, tot i que considera que "cal continuar treballant".

Segons Juanjo Carmona, portaveu de l'organització a Doñana, "des de WWF ens congratulem per aquesta notícia que és el fruit d'un ardu treball que s'ha desenvolupat en les últimes dècades, un treball compartit per organitzacions com la nostra, administració públiques i altres institucions", ha assenyalat Carmona, per a qui "és un èxit haver passat de tenir dues poblacions del linx exigües a Andújar i Doñana, a tenir ara mateix poblacions reproductores en altres llocs de la península Ibèrica".

Les femelles reproductores, clau per a l'avenç de l'espècie

En aquesta línia, ha destacat que "cal continuar treballant, ja que necessitem augmentar el nombre d'exemplars al medi natural fins a aproximadament uns 3.000, amb un mínim de 750 femelles reproductores per poder assegurar amb més certesa la viabilitat de l'espècie al medi natural".

Així mateix, ha assenyalat la importància d'eliminar els factors de risc que van fer que les poblacions baixessin com l'atropellament, el furtivisme o la degradació dels hàbitats i de recuperar corredors perquè les poblacions que hi ha ara puguin comunicar-se. Tot això, "redundarà en una possibilitat més gran de conservació d'aquesta espècie", ha dit. Ha afegit que "cal treballar a la seva principal presa que és el conill, que a diferència del linx està en una situació de mínims en molts punts de la península Ibèrica, per la qual cosa tenim l'obligació de treballar en la recuperació del conill i intentar tornar a tenir el mateix èxit que s'està tenint, ara com ara, amb el linx ibèric".