La justícia espanyola pot jutjar la competència deslleial de Meta denunciada per AMI

El Jutjat del Mercantil número 15 de Madrid ha desestimat la petició de Meta -a la qual pertanyen Facebook, Instagram i Whatsapp- que considerava que la justícia espanyola no era competent per a pronunciar-se sobre una demanda presentada per l'Associació de Mitjans d'Informació espanyols (AMI) per competència deslleial en la venda de publicitat digital.

En una nota publicada aquest divendres per AMI, expliquen que els mitjans espanyols van demandar a Meta Ireland per competència deslleial l'1 de desembre de 2023 i sol·licitaven una indemnització de 550 milions d'euros.

Meta argumentava que la companyia té el seu domicili a Irlanda, on són adoptades totes les decisions, i sostenia que atribuir la competència de jurisdicció als tribunals espanyols representava un risc en col·locar a Meta Ireland en una posició "excessivament onerosa" si pot ser demandada en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

Meta adduïa que aquesta situació de possible risc de demanda en múltiples jurisdiccions li causaria un perjudici en termes de costos legals, temps i recursos de defensa.

En un acte de cinc pàgines, el Jutjat del Mercantil falla que una persona domiciliada en un Estat membre pot ser demandada en un altre Estat membre en el qual s'hagi produït el fet danyós.

El Jutjat explica que les 87 societats que van donar el seu poder a AMI són societats editores d'informació i publicitat amb domicili a Espanya, i no a Irlanda, i que el mal produït en forma de lucre cessant reclamat a Meta afecta al compte de resultats d'aquestes societats i es produeix a Espanya.

El president de AMI, José Joly, expressa en la nota la importància d'aquesta decisió judicial, que assegura la continuïtat de la demanda interposada i permet que la justícia espanyola pugui reparar el mal causat per Meta.

Segons l'agrupació de mitjans, Meta va utilitzar durant anys les dades personals dels ciutadans per a la venda de publicitat segmentada sense base jurídica per a això, amenaçant així la sostenibilitat dels mitjans d'informació i el dret d'informació dels ciutadans espanyols.

AMI agrupa 85 mitjans d'informació nacionals i regionals d'informació general, econòmica i esportiva.