Sílvia Orriols confirma que es presenta a les eleccions: "Podeu aturar l'entrada massiva i invasiva d'immigrants"

L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha anunciat aquest diumenge que serà candidata pel seu partit a les properes eleccions catalanes.

En un missatge emès a través del seu perfil d'X, Orriols ha proposat defensar "els drets, llibertats i interessos" dels catalans i en una intervenció de gairebé un minut i mig ha interpel·lat els votants: (A les eleccions) "podeu aplaudir qui ha tercermundialitzat Catalunya i ha permès normalitzar la reincidència i l'islamisme o podeu castigar-los a les urnes".

En un discurs dur, Orriols afegeix: "Podeu revalidar o aturar l'hemorràgia de talent i l'entrada massiva i invasiva d'immigrants que no comparteixen ni les nostres lleis civils ni els nostres valors occidentals".

L'alcaldessa de Ripoll, que encara no ha revelat per quina circumscripció es presentarà (Barcelona o Girona), demana que s'aturi de "subvencionar contracomunitats" i convertir les presons en "hotels de cinc estrelles".

En la seva opinió, és "l'hora que el seny i l'ordre tornin a Catalunya, d'infringir la correcció política, de restituir l'Estat Català, de recuperar totes les competències i exercir el control fronterer, perquè només així podrem garantir un futur digne, pròsper i segur als nostres fills", ha dit.

La ja candidata va anunciar el passat dia 20 en una entrevista amb EFE la seva intenció de concórrer als comicis al Parlament, en què "Aliança Catalana no és el quart espai independentista, és el primer i únic si decidim presentar-nos-hi perquè la resta, per a nosaltres, clarament és 'processisme', ha puntualitzat.

L'única via que el partit contemplava per comparèixer era amb l'alcaldessa de Ripoll al capdavant, després que es donés a conèixer amb la seva victòria en les municipals i el seu accés al càrrec després de la negativa de Junts a donar suport a una coalició d'ERC, PSC i CUP concebuda com a cordó sanitari.

La seva incessant activitat en xarxes socials, la mateixa que la va fer pujar a aquell primer èxit, i un missatge tan crític amb la immigració islàmica que li ha costat una multa de la Generalitat per discriminació, li han donat una gran visibilitat tant a ella com al seu partit.

Sílvia Orriols reiterava a la mateixa entrevista que era partidària de comparèixer a aquests comicis perquè "aquest projecte no pot limitar-se ni estancar-se a l'àmbit municipal, sinó que ha de servir a la màxima institució del país".

Sobre la possibilitat que l'independentisme no sumi, Orriols admetia a l'entrevista que és una opció, però la vincula a la realitat d'un moviment que veu arraconat per una immigració "no precisament favorable" el secessionisme català.