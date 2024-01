Un zelador de l'Hospital Provincial de Zamora ha estat enregistrat en el seu lloc de treball fregant-se de manera vigorosa la zona genital, en un moviment que, a primera vista, sembla una masturbació. El vídeo va ser gravat la setmana passada per un usuari escandalitzat en haver observat a l'empleat de Sanitat de Castella i Lleó (Sacyl) en aquesta compromesa actitud, a plena llum del dia, en una taula situada a l'entrada del Servei de Psiquiatria de l'hospital zamorà.

Les imatges van ser gravades en el control d'accés, on s'orienta a les persones que entren des de l'exterior a l'espai on se situen les consultes de psiquiatria, després de passar al costat de la finestreta dels administratius.

El vídeo ha arribat a la Opinión-El Correo de Zamora, del grup Prensa Ibérica, per a denunciar una suposada conducta totalment censurable en un espai públic, on a més es tracta a pacients especialment vulnerables com són aquells que pateixen determinades malalties mentals.

De fet, en les imatges es pot comprovar com altres treballadors, i persones alienes a l'hospital, passen al costat del zelador que presumptament es realitza els tocaments. En el vídeo, l'empleat es toca la zona genital mentre observa la pantalla d'una tauleta, i cada pocs segons aixeca la vista per a vigilar el passadís que hi ha a la seva dreta. Quan algú s'aproxima a la seva taula, cessa els moviments, que reprèn a l'instant.

La gerent d'Assistència Sanitària de Zamora, Montserrat Chimeno, després de conèixer a través de la Opinión-El Correo de Zamora l'existència d'aquestes imatges, va assegurar que, "evidentment, s'obrirà una investigació interna per a esclarir els fets" i va asseverar que "s'adoptaran, si calgués, les mesures disciplinàries oportunes".