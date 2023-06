Irene Montero s’ha convertit en un focus de crítiques per als ‘haters’. I ara qualsevol excusa és vàlida per assetjar-la en xarxes socials, fins i tot quan no hi ha cap error en la seva intervenció.

La ministra d’Igualtat, al fer-se ressò de la consecució de la segona Champions del Barça va felicitar les jugadores amb un breu «Enhorabona, reines!». Un tuit que va suposar el linxament de gran part d’aquesta xarxa social a Irene Montero. Alguns, confonent aquest missatge en català amb un intent de llenguatge inclusiu. D’altres, simplement per pur masclisme. Enhorabona, reines!😍🏆 https://t.co/7FdYs7gFT0 — Irene Montero (@IreneMontero) 4 de junio de 2023 «Reis i Reines *, Nois *, Campions*, Cracks*. Reines no existeix ortogràficament, per molt que t’hi entossudeixis» li va respondre un usuari. «No sé que em sembla pitjor si que vagis utilitzant un llenguatge inclusiu, que no té res d’inclusiu, o que el Barça mateix ho hagi escrit així», afegeix un altre. «Reines? Hahahahahaha que hi ha cap noia trans? No em fotis tan content com estava», es pot llegir en el tuit. La realitat és que els comentaris anteriors evidencien que el linxament no només va ser per l’ús del català. El futbol femení i el feminisme gairebé sempre suposen l’odi d’un sector important de la nostra societat. Deu ser perquè el 2023 encara molesta que una dona accedeixi al poder o que un equip femení guanyi la Champions.