L'exalcalde de Barcelona i guanyador de les eleccions municipals del passat diumenge a la ciutat, Xavier Trias, ha apostat per un executiu municipal del seu grup, el socialista i el d'ERC. "Tinc molt d'interès de fer un govern, si puc, amb ERC i el PSC", ha dit entrevistat pel diari 'Ara'. Trias ha dit estar sorprès per l'actitud dels socialistes després dels comicis, ja que aposten per arrabassar-li l'alcaldia amb un acord d'esquerres. És per això que ha confiat que "tothom acabi posant una mica de seny". "Crec que s'ha de produir el canvi a Barcelona i jo crec que el represento", ha afegit. Alhora, ha retret a l'actual batllessa en funcions, Ada Colau, que "encara es creu que pot ser alcaldessa" tot i quedar tercera.

Segons Trias, de moment s'ha reunit amb ERC i amb el PP i ha tingut converses "molt positives" amb els republicans, a qui veu "ganes de col·laborar i d'entendre's". Tot i això, vol convèncer també l'equip del socialista Jaume Collboni per assegurar-se majoria al ple municipal i sumar els 10 regidors del PSC als 11 de la seva candidatura.