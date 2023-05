Diu que es lleva a les sis del matí i acaba de treballar a casa seva a les dotze de la nit. Així des de l’1 de maig sense descansar un sol dia. Isabel Díaz Ayuso assegura que els vots «són sempre prestats, no són de ningú» i necessita retenir el que va obtenir el 2021 i aconseguir-ne una miqueta més. Insisteix que no ha pensat encara què farà amb Vox si no aconsegueix la majoria absoluta i necessita els seus vots per ser investida: «Encara no estic a l’escenari Z, visc al dia». La jornada escollida per a l’entrevista, just abans de rebre aquest dimarts el Reial Madrid de bàsquet, ha fet que parli de racisme arran del cas Vinícius, però no deixa de banda la seva croada contra Bildu: «En la pàgina web de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, els més buscats són sempre membres d’ETA». En la política madrilenya li esperen també altres assumptes.

Aquest dimarts la Junta Electoral ha rebutjat la petició del PP per treure la lona de Podem en la qual apareix la imatge del teu germà. Què li sembla?

Res, s’ha d’acatar.

Li molesta?

És una cosa que ni tan sols arribo a pensar. No ho penso.

La denúncia que recull aquesta lona és una frase de l’expresident del PP, per la qual es va obrir un dur enfrontament que vostè va guanyar. Avui, un any després, continua mostrant les seves diferències amb la direcció nacional. No comparteix l’estratègia del partit respecte a la il·legalització de Bildu, dilluns va repetir en plena campanya electoral que l’estratègia d’Alberto Núñez Feijóo sobre la llista més votada no té recorregut... Per què necessita mostrar en públic aquestes diferències?

Que Podem vulgui treure tot això a la desesperada perquè s’estan enfonsant, no hi té res a veure.

Per què diu Podem?

Perquè són els que han posat aquesta lona.

Però li pregunto per les discrepàncies amb el seu partit.

Tot això de les diferències amb la nacional, no ve més que perquè Podem ha volgut treure aquests assumptes en campanya, però són temes de fa un any que no tenen res a veure amb avui. Ara és un altre escenari completament diferent. A més, en un partit que és l’únic que està realment unit. Està el Govern, un partit a tres, matant-se entre ells literalment, i amb un president que no es pot reunir ni visita els seus presidents autonòmics. No és el nostre cas. Ningú del PP entén ni veu amb bons ulls que Bildu presenti terroristes condemnats per delictes de sang. La diferència, si volen buscar-ne alguna, és que penso que podríem intentar preguntar-li al Suprem si estem convençuts 100% que hem fet tot el legal i jurídicament al nostre abast per assegurar-nos que hem fet tot el possible perquè es compleixi la llei.

Quan dimarts va dir que la llista més votada no tenia recorregut, en el PP hi va haver qui entenia que no era el moment de dir-ho just ara en campanya, quan Feijóo està fent precisament batalla pel contrari.

Jo he vist, al contrari, que també pensen que cada president autonòmic després ha de prendre decisions. Jo crec que és un debat que no té recorregut, tenint en compte que l’esquerra no voldrà en cap cas assumir això. No veig gaire debat aquí.

Vostè ha fet de la confrontació amb Pedro Sánchez la seva imatge de marca. És necessari anar sempre al xoc per donar la batalla cultural, com vostè diu?

Jo crec que la imatge de marca l’he fet a través d’una gran gestió al llarg d’aquests quatre anys, baixant impostos, complint al peu de la lletra el meu programa electoral, deixant el transport gratuït als més grans de 65, plantant mig milió d’arbres, amb la millor sanitat d’Europa, gestionant sense generar dèficit ni deute. En els moments més difícils i amb una pandèmia on l’atac contra Madrid va ser brutal, se’ns va tancar de manera il·legal la Comunitat partint d’uns informes falsos i havent de defensar els interessos de Madrid davant un Govern que ja ha avisat que descentralitzarà tot el que pugui aquest país. Ens ha posat un impost a la carta contra les inversions a la Comunitat de Madrid. La Comissió Nacional del Mercat de Valors diu que aquesta suposada llei de paritat que volen imposar-nos fomentarà fuga d’empreses. I els bancs deneguen una de cada tres hipoteques per la inseguretat jurídica que provoca el Govern. El mal que s’està fent amb la llei d’Universitats, amb la llei educativa, amb els agressors sexuals... No afecta Madrid? He de callar?

El tema de Bildu ha copat pràcticament tota la primera part de la campanya. Dissabte va estar a Bilbao i es preguntava allà si els bascos havien llegit el projecte de Bildu. Creu que els bascos no saben el que voten?

Qui ha ficat aquesta polèmica en campanya és Bildu portant condemnats per terrorisme. Jo em pregunto si hem llegit la pàgina web d’un partit o d’un moviment que diu obertament que buscarà la independència del País Basc i l’annexió de totes les comunitats limítrofes. Una pregunta retòrica, hem llegit el que ens diuen? Perquè és evident que Bildu no és passat, és futur. És un projecte que va corcant les institucions, que utilitza a poc a poc la funció pública per anar reforçant-se des de dins i per fer el que en paral·lel està passant en altres comunitats, com Catalunya, el País Valencià i les Balears. I un bon dia ens adonarem que des de dins han transformat ideològicament la societat i estan fabricant una tensió territorial que va camí d’una fractura, com ens diuen a la cara. La diferència és que els que obertament odien Espanya ens ho diuen sempre. En això Bildu no menteix. En això els independentistes no menteixen. És Sánchez el que menteix.

Ho diu perquè va afirmar que no pactaria amb Bildu?

Menteix tota l’estona, amb qui pacta, el que pacta i els interessos que tenen. Alguns intenten buscar discrepàncies al PP, quan el que és sorprenent és com Bildu i el Govern han estat pactant moltes polítiques per a tots els espanyols, o com Bildu, al rescat de Sánchez per no perjudicar-lo més, ens ha mentit dient que aquests terroristes sortirien de les seves llistes quan no es pot ara mateix. Sens dubte que agafaran l’acta. I tant és així, que continuen apareixent als cartells de Bildu. Estan fent campanya amb els seus candidats, no els treuen, es riuen de tots els espanyols a la cara i algun dia ens posarem les mans al cap.

Quan va dir que ‘ETA està viva’, hi va haver víctimes del terrorisme que públicament van criticar les seves paraules i també dins del seu partit, inclòs el País Basc, hi ha hagut gent que no ho ha entès i han demanat que no s’equipés la situació actual amb la passada. Manté que ETA està viva?

Ho està a través dels seus candidats de Bildu en les institucions, han presentat condemnats per terrorisme per pertànyer a ETA.

Hi ha un altre assumpte de debat nacional ara mateix que té a veure amb el futbol i el racisme. Espanya té un problema de racisme?

No, Espanya no és un país racista. L’estan utilitzant contra Espanya.

Qui l’està utilitzant?

Es veu que des de fora s’està utilitzant i que molts dirigents polítics d’altres països comencen a acusar Espanya de ser un país racista. Jo ho nego. És clar que hi ha conductes racistes també a la política. N’hi ha al PNB, és fonament del Partit Nacionalista Basc, allà ho porten. Però hi ha conductes d’odi que s’han d’intentar erradicar I també ahir mateix van entrar violentament en una seu del Partit Popular a Móstoles intentant agredir afiliats. I això també són conductes d’odi. Però a Espanya hi ha ciutadans de tots els racons del món i de totes les races que són cantants estimats, artistes influents, escriptors molt seguits, periodistes.

Vox barreja l’origen i el color de la pell amb la delinqüència. Consolidar aquesta manera de pensar donant-los entrada en les institucions, com passa a Castella i Lleó i pot ser que en diversos municipis a partir del 28 de maig, converteix el PP en còmplice d’aquestes idees de Vox?

Jo crec que Vox el consolidarà qui el voti.

I qui pacti amb ell?

Ara mateix jo tinc un govern d’un sol color que governa amb relativa llibertat, amb moltes travetes, i jo aspiro a no tenir-les després. A més, ja fa molts mesos que vaig avisar que cada partit prenia un rumb i és al que estic fent. No soc la seva advocada. Tot indica que serà la candidata més votada el 28 de maig. Quin creu que és el missatge si el voten però no li donen la majoria absoluta?

Bé, que no he decebut aquesta immensa majoria d’electors que em van fer passar de 30 escons a 65. Però a ningú se li escapa que la meva il·lusió seria aconseguir l’absoluta i que no tornés a tenir un govern amb tantes travetes i sense pressupostos.

Vostè ha dit que la pròxima legislatura seria la de la vivenda. Què ha passat en aquesta? Va prometre 15.000 vivendes noves i se n’estan construint 6.600. Atribueix part del problema als municipis socialistes que no han facilitat la tramitació necessària, però no té res a veure amb la falta de gana inversora?

Bé, ho atribueixo a una llarga la llista de circumstàncies que s’han donat de manera sobrevinguda, com la invasió d’Ucraïna, la crisi de materials, la crisi econòmica. Això ha fet que moltes empreses no puguin optar a aquests lots. No obstant, la meitat de la vivenda protegida que es construeix a Espanya és a Madrid i al sector immobiliari europeu et diuen que el millor pla de vivenda, sens cap dubte, és el Pla Vive de Madrid, que ajuda a sufragar la meitat del cost de la vivenda als joves, en cases de gran qualitat, que afronta la factura d’eficiència energètica...

I les crítiques al PSOE?

S’estan construint en 12 municipis de Madrid. En alguns ajuntaments del PSOE hem tingut moltes dificultats, s’han intentat bloquejar els plans de vivenda, l’han portat de manera insensata als tribunals per retardar-los. I en tot se’ns ha donat la raó. El bo és que ja ha establert les bases, això ens permetrà que el pla que estava pensat per a 40 municipis ja pugui anar a gran velocitat.

I mentre es construeix, què es pot fer per reduir els preus?

Bé, a Madrid el preu de la vivenda s’ha contingut en els últims anys. A diferència d’altres zones d’Espanya on s’ha disparat, la vivenda a Madrid, que no ha sigut mai barata, ara sí que s’ha contingut. I això és perquè en paral·lel, a part que donem seguretat jurídica i confiança als propietaris, cosa que no fa la llei de vivenda del govern pactada, entre d’altres, amb Bildu, nosaltres estem en contra de l’okupació, estem en contra de deixar desprotegit el veí, el propietari i el que fem és no intervenir els preus. El que fem són plans com el que posarem en marxa per a la rehabilitació de vivendes, de manera que la Comunitat de Madrid pugui avalar els que posen les seves vivendes de lloguer. I mentrestant, el que estem fent són altres alternatives perquè la gent pugui portar les regnes de la seva vida. A part que estem ajudant els joves amb les entrades i amb plans de lloguer. I el que fem sobretot és fomentar l’ocupació, sens dubte, un altre dels grans frens per després poder-se pagar una vivenda.

No està d’acord amb la llei de vivenda que ha aprovat el Govern d’Espanya. Junt amb la limitació de preus, proposa més deduccions fiscals per als propietaris que posen el pis al mercat. Això tampoc la convenç?

Jo tot el que sigui entremetre’s en la llibertat d’una persona respecte a la seva vivenda, tot el que sigui imposar i per tant, desincentivar, no l’aplicaré. Les mesures que siguin positives i que fomentin l’augment de l’oferta per descomptat que sí, és clar.

Assegura que «de moment» no contempla «fer modificacions» sobre les subvencions per reduir el preu de l’abonament transport

A l’enquesta realitzada per la mateixa Comunitat de Madrid al desembre, el 46,9% dels madrilenys deia que la sanitat era el seu problema principal. Vostè ha reduït sempre el problema a un conflicte polític o laboral dels mateixos metges.

Bé, tu quan preguntes quin és el problema principal, et podran dir el que veuen constantment en els mitjans a través d’unes vagues polítiques com les que aquí s’han afavorit. Però quan preguntes als usuaris de la sanitat com els ha anat, com ha sigut el tracte, com ha sigut la teràpia, com ha anat el tractament, tots et diuen que 9 sobre 10, la millor nota. Però s’han barrejat mitges veritats. Els madrilenys, quan tenen algun problema greu, no van a cap altra sanitat. No obstant, nosaltres sí que estem a la sencera disposició de tots els espanyols que necessiten qualsevol tractament. A més, hem presentat uns plans digitals per a la sanitat del futur que sens dubte la transformaran, tenint compte, que multiplicarem per quatre la població que arriba als 100 anys.

Ha promès acabar amb la temporalitat, que és una cosa que ve imposada per Brussel·les, vol implantar un pla de digitalització que ajuda però per si mateix no és suficient i ha arribat a un acord amb el sindicat mèdic per acabar amb la vaga. Té propostes per millorar el servei i la qualitat laboral dels sanitaris la pròxima legislatura?

Jo vaig presentar el meu compromís d’acabar amb la temporalitat en l’ocupació sanitària abans que Brussel·les es pronunciés, estic amb les millores en les retribucions que hem aplicat als metges de primària i als pediatres, i amb les tècniques de digitalització que posarem en marxa. Estic convençuda que tot funcionarà molt millor, perquè al digitalitzar les agendes, per exemple, s’està facilitant molt la gestió de cites, i la digitalització ens permetrà un seguiment diari del pacient o un cribratge massiu molt més ràpid, sense necessitat que el cos et doni un avís. És una transformació espectacular la que viurà la sanitat i jo crec que això també motivarà molt el personal i els pacients. Un personal que, per cert, molts ens diuen que no els representa res del que està passant... les vagues... molts. Són una veu que normalment no s’escolta perquè no és morbosa, però és allà. Ens diuen que els avergonyeix el que s’està fent, els ofèn i sobretot, els fa pena.

Ha proposat reduir a dues les tarifes de transport públic a la regió i va dir que la segona tindria un preu de 63,07 euros. Ara mateix, amb les subvencions que hi ha, el preu és pràcticament la meitat. Ens estava dient que a partir del juliol no es mantindran la reducció de preus, que no es mantindrà la subvenció al preu dels abonaments?

Això s’ha de veure en el futur, perquè se suposa que tant el Govern com nosaltres estem veient de manera temporal, mentre continuàvem amb la ferotge inflació i amb la situació tan delicada de les economies, com fer un estímul extraordinari, un suport extraordinari. Però s’ha de tenir en compte que nosaltres sufraguem el 80% del transport. Sempre que tingui a la meva mà fer-ho, el continuaré subvencionant fortament. Per ara, no contemplem fer modificacions i es mantindrà la subvenció.